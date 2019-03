–Vaya partido en Sevilla...

–Un partido tremendamente importante. Es un partido fundamental porque el no ganar allí supondría alejarnos muchísimo sobre todo de esas tres primeras plazas; podría quedar una cuarta en la cual podríamos estar cinco equipos, lo que habla también un poco de la dificultad y de la competitividad que tiene este grupo, con lo cual evidentemente es un partido tremendamente importante.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Betis Deportivo?

–Es el equipo que más oportunidad he tenido de ver, incluso antes de saber que pudiera venir aquí. Afortunadamente hoy en día podemos ver muchísimos partidos de esta categoría, lo que antes era improbable, y sinceramente, desde mi conocimiento, para mí creo que técnicamente es el mejor equipo que hay en el grupo. A nivel goleador creo que ni siquiera hace falta mencionarlo. Es más, incluso creo que es un equipo que la clasificación no nos dice el potencial que desde mi punto de vista tiene, creo que podría estar por encima de dónde está.

–Por lo que dice, ¿Va a preparar algo distinto de lo habitual?

–No. Lo que pasa que en esto de del tema de los planteamientos de los partidos, sobre todo las dos palabras mágicas que siempre sueles utilizar en este caso es el combatir y el neutralizar. Nosotros intentaremos neutralizar aquellas virtudes, que son muchas, que tiene el Betis y aquellas debilidades que pueda tener intentar combatirlas, pero nada en especial.

–Tiene bajas sensibles. ¿Le trastocan mucho los planes?

–Creo que no es el momento de pensar en los que no tienes, no sirve de nada. Creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en los futbolistas que tenemos disponibles, con los que vamos a contar, y lo que sí que estoy convencido es que van a competir y es más, tienen toda mi confianza.

–¿El empate sería un buen resultado?

–Es que en el fútbol hablar de empatar antes de jugar un partido sinceramente eso va en contra de mi forma de ver el fútbol, de mi forma de pensar y de mi filosofía. Yo jamás podría plantear un partido para esa situación. Ahora, sí que hay una frase tremendamente concurrida y popular en el mundo del fútbol y que creo que los entrenadores la compartimos, y es que si llegas al minuto 80 y no vas ganando, lo que no quieres es perder. Pero está claro además que sería poner freno a muchísimas cosas, creo que un entrenador jamás debe hacer esas cosas, sinceramente.

La segunda mejor racha sin perder tras el imbatido Lealtad El Xerez DFC acumula 24 jornadas sin conocer la derrota, racha solo superada por el CD Lealtad, líder del Grupo II de Tercera y que lleva toda la temporada invicto. De este modo, el Xerez DFC es el segundo equipo que más encuentros consecutivos lleva sin perder en categorías nacionales.

–Lo que está claro es que con una victoria se vería en futuro de otra manera...

–Sí, está claro que sí. Porque lo pasado es pasado: ese tropiezo que tuvimos aquí el domingo pasado somos conscientes que tenemos que intentar revertirlo. Como digo tantas veces, no tenemos margen de error, no nos podemos equivocar pero también, con todos mis respetos y que sé que vamos a jugar contra uno de los mejores equipos que hay en este grupo, yo tengo una fe ciega en los míos y lo digo de corazón y de verdad: tengo un grupo ahí que independientemente de las bajas que tengamos, sé que el que salga lo va a hacer bien, no tengo ninguna duda. Y este es un grupo que yo los miro, yo hablo con ellos y yo sé que ellos van a competir. No sé lo que va a ocurrir porque no soy adivino pero lo que sí que tengo tremendamente claro es que independientemente del resultado, que al final no deja de ser un juego, este equipo va a competir el domingo, no tengo ninguna duda. Este es un equipo comprometido donde los haya y un equipo que tiene hambre. Luego hay tantas connotaciones alrededor de un equipo de fútbol que nunca sabemos lo que puede ocurrir.

–Al equipo le falta gol y eso es complicado entrenarlo...

–Todo es trabajarlo. Evidentemente nosotros estamos intentando poner esas soluciones . Ya lo he comentado también, una de las cosas desde mi llegada es que somos un equipo que defendemos hacia delante, apretamos y apretamos a cualquiera, me da exactamente igual el nombre que tenga y eso no va a variar ni muchísimo menos el domingo. Nuestra presión es muy alta, nuestro pressing tras perdida cada vez lo hacemos un poquito mejor aunque todo es mejorable. Lo que más me preocuparía es que no llegáramos, que no hiciéramos ocasiones pero es que por lo menos desde que yo estoy, decidme un equipo que nos haya hecho ocasiones a nosotros y que nosotros no le hagan hayamos hecho ocasiones a ellos. Lo que pasa es que nos cuesta más y ahora por ejemplo lo que estamos intentando es ver si en el balón parado, que estamos gozando en los últimos partidos de muchas situaciones, somos capaces de mejorar y que esos guiones que yo escribo y esos papeles de actores que les doy a ver si mejoramos.

–¿Quizá haya ansiedad y falte tranquilidad a la hora de rematar?

–En el partido del domingo pasado quizás fue donde más lo detecté y sobre todo en los últimos minutos. También es verdad que nos quedamos con 10. Probablemente 11 contra 11 hubiéramos tenido ese arreón final que nos hubiera gustado, pero sí que es verdad que cuando nos ponemos a analizar lo que ha sido el partido anterior, y esta semana obviamente no es una excepción, sí que es verdad que ha habido momentos en que probablemente nos hemos precipitado, en muchas situaciones no hemos elegido las mejores opciones. Las ganas de ganar, las ganas de agradar, las ganas de hacerlo bien pues a veces nos llevan a esa precipitación.