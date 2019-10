Andrés García Tébar, entrenador del Xerezx DFC, terminó el encuentro satisfecho con la nueva victoria como local ante el san Roque (2-1).

-Victoria sufridísima al final...

-La verdad es que sí, sobre todo porque estuvimos en una zona defensiva que no nos gusta y que no es la nuestra. De todos modos, ellos tampoco han tenido demasiadas ocasiones salvo el penalti, que por cierto me dice Adri que no es y le creo. Me comenta que el balón le pegó en la cara y, por tanto no fue penalti. El fútbol es así, hasta que no pita el árbitro el partido no termina...

-¿Más diferencia sobre el campo que en el marcador?

-Sí. Teníamos el partido totalmente controlado y estábamos por debajo en cuanto a resultado si tenemos en cuenta el fútbol que estábamos ofreciendo, las ocasiones que no acertamos y el dominio. De un situación que es un error y después de un centro lateral nos hicieron el gol y llegamos a esos últimos minutos sufriendo de forma inmerecida. Creo que no debimos sufrir en esos minutos. No tuvieron apenas ocasiones y eso dice mucho de lo bien que hemos trabajado a nivel defensivo.

-¿Fue el equipo de menos a más?

-En los primeros veinticinco o treinta minutos el partido estuvo más igualado, hasta ese momento no llegamos comos nos gusta y no tuvimos el control del juego en la medida deseada, pero es complicado mantener el mismo nivel y dominar durante los noventa minutos y mucho menos ante un buen equipo. A mí el San Roque me parece un buen equipo, lo que pasa es que nosotros hacemos un poco pequeños a los rivales con nuestro fútbol. De todos modos, merecimos irnos al descanso con ventaja. Si hubo alguien destacado en el San Roque fue su portero. En la segunda mitad salimos con una mejor dinámica, mejoramos, controlamos más y tuvimos más ocasiones, aunque necesitamos muchas para hacer gol. Sin pretenderlo porque el partido no estaba para ello, tuvimos que juntarnos más y hacer un buen trabajo defensivo, que también es importante. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo.

-¿Qué valoración hace de la recta final del encuentro con diez?

-El otro fútbol siempre es muy importante pero nosotros esa faceta no la dominamos muy bien, para qué nos vamos a engañar. Somos un equipo que jugando con diez, ha robado tres o cuatro balones y hemos atacado con seis. Eso es algo mejorable. Modificamos el dibujo, temporizamos y juntamos líneas para que no nos filtraran balones por el centro.

-Ante el San Roque, cambio en la portería, Camacho en lugar de Pizana...

-Ya lo comenté, lo que sucede es que cuando se cambia al portero es algo más anormal y tiene más trascendencia. Jesús fue titular la pasada semana y esta vez ha sido suplente, igual que Goma. Mañana saldrá uno y entrará otro. Insisto, tengo plena confianza en los dos. Lo que pretendo es que todo el mundo esté activo, se sienta útil y esté preparado para cuando le necesitemos.

-¿Qué le ha parecido el empuje de la afición en la vuelta a Chapín?

-Hay que agradecerle siempre el empuje y apoyo y la energía que nos han mandado desde fuera, que nos ha hecho estar vivos hasta el final.

-¿Cómo ha encontrado el césped?

-Están haciendo un muy buen trabajo. La verdad es que el campo es un lujo para la categoría y me cuentan que el césped es el que utilizan algunos equipos de Primera. El único pero que le podemos poner es que había algunas calvas y el balón botaba más de lo que nos gustaría.