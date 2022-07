Gianluca Simeone: "Como dice alguien que conozco, iremos partido a partido"

Gianluca Simeone ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Xerez Deportivo FC en un acto que se ha celebrado en González Byass y que ha contado con la presencia del presidente del club, Ignacio de la Calle; el director deportivo, Marc Domínguez; y Juan Carlos Ramírez. El periodista de Cope Antonio Ruiz -habitual en las informaciones del Atlético de Madrid- fue el conductor de una rueda de prensa en la que estuvo La Sexta.

El futbolista de 23 años y procedente del Ibiza Islas Pitiusas ha estado acompañado por su madre, una tía y su hermana y ha declarado en sus primeras palabras como xerecista que "voy a darlo todo" para intentar conseguir el objetivo que se ha propuesto el club, que no es otro que luchar por la zona alta de la clasificación y no pasar los apuros de la pasada campaña.

Gianluca, que no se quiso marcar una cifra de goles y arrancó las risas de los presentes al decir que "como dice alguien que conozco, iremos partido a partido", agradeció "la confianza que han puesto en mí tanto la directiva como el míster", añadiendo que comienza para él "una etapa importante, llego a un club especial del que me han hablado muchísimo".

El delantero se definió como un jugador "de área, un 9, un jugador que no da una pelota por perdida" y pidió a la afición "que nos apoyen tal y como vienen haciendo desde siempre como según me han contado". Se le preguntó si el apellido Simeone pesa y comentó que "evidentemente, el nombre y el apellido no se pueden separar, pero yo vengo acá a ser Gianluca, a demostrar quién soy más allá del apellido y quiero que todos me conozcan más por mi nombre que mi apellido", resaltó.

Tuvo la oportunidad de hablar con Pérez Herrera y "aunque hablaremos más cuando empiecen los entrenamientos, me habló del proyecto y la verdad es que no tuve que pensarme mucho venir al Xerez". También añadió que el Grupo 4, formado esta temporada por los equipos andaluces y murcianos, "puede ser el más fuerte, todos los partidos van a estar muy peleados" y cuando se le preguntó por si guarda características parecidas con su padre, resaltó que "él era mediocampista y yo juego arriba, pero seguro que la garra y la intensidad y no dar un balón por perdido".

Fichaje prioritario

Tanto Juan Carlos Ramírez como Marc Domínguez aseguraron en la presentación de Gianluca Simeone que se trata de un refuerzo que era "una prioridad" para el club. Ramírez comentaba que "por sus características, es un delantero centro nato, peleón, trabajador, que gana la primera y segunda jugada, con experiencia en Segunda RFEF en el Ibiza Islas Pitiusas y por el modelo de juego de Pérez Herrera era una prioridad".

Marc Domínguez ahondó en la cuestión: "Era una prioridad que tenía el míster. Nuestra función es darle las máximas herramientas para que él pueda trabajar con la plantilla. Gianluca es un perfil distinto al otro delantero que tenemos y que se pueden compenetrar. Cuando buscamos ese perfil salieron diferentes nombres y el míster tuvo claro que quería a Gianluca y es un matiz importante para el jugador saber que tiene la confianza del entrenador. Buscamos un futbolista que sepa fijar a los centrales para que la zona entre líneas pueda generar más fútbol, que es lo que nos faltó el año pasado, y creo que en ese parcela nos hemos reforzado muy bien arriba y en los exteriores y entre líneas. Es una plantilla que tiene potencial para intentar luchar por cotas más altas”.