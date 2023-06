Gianluca Simeone no sigue en el Xerez DFC

Gianluca Simeone no seguirá vistiendo la elástica del Xerez Deportivo FC. El ariete argentino, que tenía un año más de contrato, se ha desvinculado de la entidad xerecista pagando la cláusula de rescisión de su contrato, según ha anunciado e club este miércoles. Simeone aterrizó en el XDFC la pasada temporada como uno de los rutilantes fichajes del equipo en Segunda RFEF, campaña en la que anotó cuatro goles. Tenía un año más de contrato y la idea del club era la de seguir contando con sus servicios en Tercera, aunque todo dependía de las ofertas de superior categoría que tuviera y finalmente ha sufragado la cláusula liberatoria para obtener su carta de libertad.

"El Xerez Deportivo Fútbol Club y Gianluca Simeone separan sus caminos después de que el jugador haya abonado el importe de la cláusula liberatoria recogida en su contrato. De este modo, el futbolista argentino no formará parte de la primera plantilla la próxima temporada", ha explicado el club en un comunicado.

Durante su etapa como xerecista, Gianluca Simeone ha disputado un total de 30 partidos, sumando 1.424 minutos en sus 30 participaciones con el equipo: 15 como titular y otras 15 como suplente, anotando 4 goles. "Desde el Xerez Deportivo FC mostramos nuestro agradecimiento a Gianluca y le deseamos mucha suerte en su futuro personal y profesional", ha explicado el club.

El futbolista también se ha despedido de la afición en sus redes sociales con el siguiente comunicado: "Hola, xerecistas. Quería agradecerles a todos por el trato recibido tanto dentro del club como fuera. Sé que no fue el año que todos esperábamos, pero estoy seguro de que este equipo volverá a estar donde nunca se tuvo que haber ido. Me hicieron sentir como en casa directivos, técnicos y compañeros. Me llevo los mejores recuerdos de todos, tanto de la afición como de la gente de la cuidad. He aprendido millones de cosas que me hicieron crecer. Agradecer a José Granados que desde el primer momento hizo que estar aquí sea más fácil. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Un saludo grande de un xerecista más".