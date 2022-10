Hugo Martínez debutó con el primer equipo del Xerez DFC: "Estoy muy contento"

Hugo Martínez, juvenil de segundo año del Xerez Deportivo FC, debutó este domingo con el primer equipo en El Maulí ante el Antequera, que tras la octava jornada se mantiene al frente de la clasificación. El canterano azulino sustituyó al capitán Antonio Bello en el minuto 74, cuando el marcador aún reflejaba la victoria local por 1-0. Seis minutos después, Edu Salles establecía la igualada antes de ver la segunda amarilla del partido. Con los dos delanteros del equipo sancionados -Simeone tendrá que cumplir el tercero el próximo sábado-, Hugo tendrá una nueva oportunidad contra el Poli Ejido, al menos para estar en su segunda convocatoria.

Pérez Herrera ha demostrado en las tres temporadas que lleva al frente del equipo que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por jugadores de la cantera. Este año Ricky está siendo de los importantes -lleva 6 partidos como dueño del lateral izquierdo- y le dio la manija del centro del campo a Curro Rivelott en la temporada del ascenso y la anterior en Segunda RFEF. Igualmente, apostó por Beni y también han debutado en el primer equipo otros como Hugo Carrillo César, Basto, Rifat o Pepe Sainz.

El último ha sido Hugo Martínez, delantero del juvenil de Liga Nacional que prepara Ismael Pérez. El punta era hasta esta semana -en la que no ha podido jugar con su equipo- el máximo goleador del Grupo 14 con 6 tantos. Daniel Carrasco, del Siempre Alegres, atesora 7 goles. El canterano xerecista se estrenó en la segunda jornada dándole la victoria al cuadro azulino en Lebrija ante el Antoniano y se marcó un partidazo en la tercera frente al Siempre Alegres, anotando los 4 tantos de su equipo. Su último gol lo hacía en la cuarta jornada en la victoria del XDFC por 3-5 en Utrera.

El delantero, radiante

El futbolista azulino atendía al término del encuentro a los medios del club y se mostraba radiante tras debutar con el primer equipo: "Estoy muy contento, cuando el míster me ha dicho que fuera a calentar me entró algo por la barriga. Antes del partido pensaba que dependiendo de la situación podía entrar o no y al final se ha dado y estoy muy feliz. Me he quitado el peto corriendo, me he puesto la camiseta y no daba crédito a poder debutar con el primer equipo", manifestaba el chaval que cumplirá 17 años el próximo 29 de diciembre.

Hugo explicaba que la plantilla le ha recibido "muy bien desde el primer entrenamiento", tanto los capitanes como el resto de jugadores y afirmó que con Edu Salles "me llevo muy bien", y con respecto a poder entrar de nuevo en la convocatoria este sábado ante el Poli Ejido, señalaba que "por mí encantado de tener más minutos, espero que sí aunque con lo que ya he vivido estoy muy feliz".

De su debut, recalcó que "me he encontrado cómodo y he tenido una que se ha ido cerquita. El míster me dijo que estuviera siempre en zona de gol, que lo buscara y que hiciera siempre lo mejor para el equipo". Además, se atrevió a hacer un resumen del partido: "Empezamos titubeantes, pero nos recompusimos en la segunda mitad. El míster en el vestuario nos dijo que teníamos que salir a comérnoslos, que no pensáramos que era el líder y que teníamos que ser más agresivos dentro de lo deportivo".

Afirmó que el cambio de superficie -en categoría juvenil la superficie artificial es la habitual- "se nota bastante, el campo también era más grande y hay que adaptarse. Los compañeros me han felicitado, están contentos por mí y sé que si estoy aquí también es por ellos".