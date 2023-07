Ilias Charid espera aportar al Xerez DFC "último pase, calidad, ambición y trabajo"

El Hipotels Sherry Park ha sido escenario de la presentación de Ilias Charid como nuevo jugador del Xerez DFC, acto al que ha acudido el director deportivo de la entidad azulina Edu Espada. Charid llega al XDFC procedente del Peña Sport del Grupo 15 de Tercera División, con el que disputó la fase de ascenso a Segunda RFEF. Formado en la cantera de Osasuna, "viene con bastantes minutos en la categoría, con goles y asistencias y creemos que es un jugador que tiene que ser importante para nosotros", señalaba Edu Espada, quien lo definió como un jugador "técnicamente muy bueno, con una buena colocación y orientación a la hora de jugar. Sabe lo que he hablado con él, espero que en los últimos metros nos dé ese salto de calidad".

El fichaje, cuenta el futbolista, se fraguó de manera peculiar, ya que fue el hermano de Edu Espada quien puso en contacto a ambas partes: "El hermano de Edu me vino al final de un partido de la temporada pasada, en el último del play-off, me dijo que le había gustado y que le iba a pasar mi número a su hermano y al cabo de las dos semanas me llamó Edu y ni me lo creía, venir aquí es un escaparate bastante grande para cualquier futbolista y espero hacer un buen año y dar un salto en mi carrera futbolística".

El jugador afronta su llegada al Xerez DFC "con bastante ilusión y ambición" a sabiendas de que el Grupo X es de los más duros de Tercera, pero "cuando uno pretende ser futbolista quiere jugar en las mejores categorías y si es más dura me servirá para curtirme, para mejorar tanto personal como deportivamente, es lo que uno busca si quiere ser futbolista profesional".

Espera aportar "última pase, calidad" y también "trabajo, ilusión, ambición y siempre pensando en el equipo e intentando estar en lo más alto, que es donde merece estar". La primera semana de entrenamientos la califica de "un poco dura", pero es consciente de que es por un bien mayor "para mejorar nuestra condición física y para poder llegar al final con un puntito más de físico que el rival".

Afirma que tanto los compañeros como la directiva y el cuerpo técnico lo han acogido "bastante bien" y que pretende conocer "algo más de la ciudad y cómo es la gente de aquí", aunque ya piensa en el primer amistoso, que será el miércoles 2 de agosto contra el Unionistas de Salamanca, "un rival de una categoría bastante fuerte. Nos va a venir bien disputar partidos de este calibre para mejorar y poder llegar en las mejores condiciones a la temporada".