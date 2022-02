Urtzi Iriondo tiene opciones de ser alta el domingo en el Xerez DFC

El Xerez DFC ha realizado este viernes un ensayo general en Chapín a puerta de cerrada para preprarar su cita de este domingo (12:00) en el Romero Cuerda frente al Villanovense y Pérez Herrera sigue encontrándose con malas noticias y serios problemas para confeccionar su línea defensiva.

De los cuatro zagueros que tenía lesionados, Urtzi Iriondo, Oca, Álex Cruz y Alberto Durán, que ya no pudieron jugar en Lepe ante el San Roque (4-2), el lateral vasco es el que tiene más opciones de recuperarse y no está descartado. Por el momento, se encuentra entre algodones y los técnicos tendrán que esperar hasta última hora para saber si pueden o no utilizarle de inicio. Lo que sí parece seguro es que viajará junto al resto de sus compañeros.

Los otros tres defensas tienen bastante complicado superar sus molestias, aunque agotarán los plazos y comprobrarán sus sensaciones en el último entrenamiento que tiene previsto realizar el equipo en la mañana de este sábado en el Pepe Ravelo. Mientras, el extremo Javilillo también continúa lesionado y será baja otra vez.

La lista para el encuentro la volverán a completar jugadores del filial y el equipo viajará este sábado por la tarde y hará noche en tierras pacenses, debido a la hora del partido, las doce, y los 340 kilómetros (tres horas y media) que separan Jerez y Villanueva de la Serena en Badajoz.