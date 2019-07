Jacobo y Zafra, desborde para las bandas del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC ha presentado a dos de sus nuevos fichajes para la ilusionante temporada 2019/2020, en la que el club azulino partirá como uno de los favoritos al 'play-off' de ascenso a Segunda División B.

Acompañados por el director deportivo Edu Villegas, Javier Zafra y Jacobo Cornejo lucieron por primera vez la camiseta del XDFC en una presentación que se celebró en el Restaurante El Molino.

Jacobo procede del San Fernando, donde ha jugado las dos últimas temporadas, mientras que Zafra llega del Algeciras, con el que ha ascendido a Segunda División B. Ambos futbolistas coincidieron en el Arcos de José Manuel Pérez Herrera hace tres campañas y también en el San Fernando, aunque Zafra terminó recalando en el Ceuta.

Mientras que Jacobo es extremo izquierdo, por lo que será competencia directa de Bello y Amin; Zafra se desenvuelve tanto en la banda izquierda como en la derecha, donde juega habitualmente. Ambos son rápidos y con un gran uno contra uno.

Jacobo, futbolista de 22 años, señalaba que "vengo al Xerez DFC para intentar conseguir el objetivo principal, que es el ascenso y confío mucho plenamente en el equipo que Edu está formando. Conozco a Zafra y a otros compañeros, y vamos a demostrar en el campo la calidad y las ganas que tenemos para cumplir el objetivo".

Jacobo "Es el equipo de mi ciudad y tenía ganas de jugar en este club, creo que es el momento perfecto para poder ayudar"

El extremo izquierdo argumenta que se decidió por el cuadro xerecista "por el proyecto y el objetivo tan claro que se ha marcado, un objetivo ambicioso".

El atacante se definió como "un extremo de los antiguos, puro, rápido, y creo que asisto bastante bien. Soy un jugador comprometido por el equipo y si me tengo que dejar la vida por el equipo me la dejaré".

Jacobo llega para reforzar una posición en la que puede jugar el mismo Zafra y donde tendrá una dura competencia con Bello y Amin: "Con Zafra coincidí en Arcos y en San Fernando, la competencia es buena para todos y para el equipo y si podemos jugar los dos, cada uno en una banda como ya hicimos en Arcos, perfecto y, si no, que juegue quien mejor esté".

El futbolista jerezano conoce perfectamente la exigencia que tendrá el club: "Sabemos de esa exigencia y que tenemos que estar al nivel".

Por último, cree que sus dos temporadas en Segunda B en el San Fernando "me han servido para crecer como futbolista. He tenido buenos compañeros, como Pedro Ríos o Pablo Sánchez, con bastante experiencia. He aprendido mucho de ellos y la categoría superior también se nota. Pero yo espero seguir mejorando porque soy joven".

Por su parte, Javi Zafra recala en el Xerez DFC tras celebrar hace apenas unos días el ascenso a Segunda B del Algeciras. "Quiero agradecer a Edu y al club la confianza que han depositado en mí. Vengo a un club grande, con aspiraciones y ambición y eso es lo que me ha hecho venir aquí. Estoy con muchas ganas de empezar".

Zafra Estos dos últimos años he estado en Ceuta y Algeciras; sé al sitio que vengo, soy ambicioso y me gusta esa presión".

El extremo derecho ya sabe lo que es estar en equipos con objetivos exigentes: "Estos dos últimos años he estado en Ceuta y Algeciras, dos clubes con bastante presión para estar en los puestos altos. Sé al sitio que vengo, soy ambicioso y me gusta esa presión".

Zafra puede actuar en ambas bandas y eso en teoría le puede dar más opciones de jugar: "Soy un jugador rápido y con desborde y unas de mis grandes virtudes es el golpeo de balón". El atacante cree que es tan importante llegar a tope a final de temporada como comenzar bien la Liga: "Éramos los que menos opciones teníamos a falta de cuatro jornadas y al final nos metimos y logramos el ascenso", apunta de su paso por el club algecirista.