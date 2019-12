Javi Casares, delantero del Xerez DFC, lleva dos meses con problemas en los aductores y ahora comienza a ver la luz al final del túnel. La recuperación de punta ya es una realidad y se encuentra a las órdenes de Josu Uribe, aunque aún le queda un trecho por recorrer, recuperar la forma y volver a ser el Casares que la afición espera y el equipo necesita.

-¿Cómo se encuentra?

-Mucho mejor. Por primera vez en meses he podido completar una semana de trabajo y las sensaciones son excelentes. Lo he pasado muy mal y ahora ya puedo entrenar sin molestias. Desde prácticamente el inicio de temporada tenía dolores y entrenaba con calmantes. Después del partido en Puente Genil, le dije al míster que no podía seguir y decidí parar, así no podía ayudar. Lo que un principio era un edema se convirtió en una pubalgia porque no se trató bien al no tener un diagnóstico acertado. El trabajo de recuperación ha sido largo, lento y duro pero ya quedó atrás.

-¿Listo para volver?

-La pasada semana, el míster habló conmigo y entré en la convocatoria para ir recuperando sensaciones y para ir entrenando nuevamente en la dinámica de grupo pero no estaba para jugar porque sólo había entrenado un par de días. Para el encuentro ante el Ciudad de Lucena, si todo marcha igual de bien y el entrenador así lo decide, sí que estaré. Después de tanto tiempo parado, me queda recuperar a forma y la chispa.

-¿Cómo ha visto al equipo desde fuera?

-Se sufre muchísimo y desde arriba todo se ve distinto. Me agobiaba todos los domingos cuando acudía a Chapín a los partidos. Entrar en el vestuario, ver a todos los compañeros preparados y no estar ahí era complicado de asimilar. Nadie sabe las ganas que tengo de volver. La primera vuelta que estamos haciendo creo que es bastante buena si no tenemos en cuenta los dos últimos tropiezos. Hay que tener tranquilidad, ni éramos tan buenos cuando ganamos en Ceuta y tan malos ahora por lo del Conil y el Sevilla C.

Optimista "Confío en el equipo, la afición debe estar tranquila, con el trabajo que estamos haciendo los resultados llegarán"

-¿Qué ha pasado para encajar esas dos derrotas seguidas?

-Ojalá lo supiera, el fútbol es así. Lo que está claro es que hay que hacer autocrítica. Los dos partidos los perdimos del mismo modo, por dos fallos puntuales muy graves que no podemos cometer. El míster ha hablado con nosotros y nos ha hecho ver que hay que corregir esos errores. El equipo trabaja bien, es intenso y el premio tiene que llegar. Nosotros es que somos el Xerez y nos gusta sufrir. Teníamos la posibilidad de ponernos líderes y desaprovechamos la ocasión. Estamos dolidos, no esperábamos algo así y hay que superar estos momentos, no estamos sobrados de ánimos.

-El reto esta temporada es entrar en la fase de ascenso...

-Tenemos mejor plantilla que la temporada pasada y la categoría esta campaña está más igualada pero hay menos diferencias entre los equipos, así que nosotros tenemos que dar un paso más, un paso al frente. Hay que ser más constantes porque el equipo más regular es el que se termina metiendo entre los cuatro primeros. Es lo que dice el míster, si no puedes ganar, lo que no puedes es perder. Con dos puntos más, estaríamos metidos arriba.

-¿Le sorprendió la marcha de Tébar?, ¿qué le parece la llegada de Uribe?

-Nadie esperaba lo que pasó. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Ahora, estamos con Uribe, es exigente y no regala nada. Ganamos en su estreno, que era lo difícil, y con estas dos derrotas le hemos montando una buena. Estamos trabajando muy bien y el esfuerzo se tiene que ver recompensado.

-La afición está enfadada con el equipo, ¿se le puede pedir tranquilidad?

-La afición es exigente y es lógico que esté molesta. Todos los equipos pierden partidos y nosotros también los podemos perder, pero no podemos hacerlo como lo hicimos con el Conil y en Sevilla. De todos modos, debe estar tranquila. Confío plenamente en este equipo. Como he comentado antes, los resultados llegarán y seremos el Xerez DFC que todos esperan.