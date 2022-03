Javilillo, extremo del Xerez DFC: "Este partido debe ser un punto de inflexión"

Javilillo, extremo del Xerez XDFC, fue una de las novedades del once titular del cuadro azulino ante el Ceuta en el Alfonso Murube y el azulino fue uno de los protagonistas del encuentro, al anotar el tanto del empate a uno de su equipo a los 65 minutos que, además es su primera diana esta campaña.

El almeriense, que durante las últimas semanas ha arrastrado problems físicos y la pasada semana ante el Panadería Pulido se quedó incluso fuera de la convocatoria final, subraya que "estoy muy feliz porque ha sido mi primer gol esta temporada y de cabeza. Me ha llegado bastante tarde porque siempre suelo hacer más. Tengo muchas ganas de aportar y tengo ilusión".

"Hay que seguir intentándolo porque, a veces, por mucho que lo intentes no salen las cosas como uno quiere y no se ve el resultado del trabajo que haces tanto a nivel individual como colectivo. Al final, el esfuerzo pone a cada uno en su sito. Hay que seguir hacia adelante y ayudar al equipo", puntualiza.

Bajo su punto de vista, el encuentro ante los caballas, un equipo de la parte alta de la tabla que pelea por el 'play-off' de ascenso a Priemra RFEF, fue "el mejor de la temporada fuera de casa. Estuvimos bastante serios, adelantamos bastante las líneas y asfixiamos al rival, que creo que no supieron superar nuestra presión. No estuvieron cómodos, habíamos visto jugar al Ceuta, tiene buena salida de balón y no lo consiguió. Merecimos el empate e incluso ganar".

Al final, el almeriense se queda "más que nada con las ganas que ha demostrado el equipo. Siempre las tenemos, pero en esta oportunidad se han visto reflejadas en el campo. Creo que este partido va a ser un punto de inflexión para afrontar con más garantías las jornadas que quedan. Debemos vernos reflejados en lo que se ha visto en este partido y mostrar en todos lo mismo".

Javilillo se marchó "contento" con el punto, igual que los aficionados desplazados, y admitió: "Igual el empate parece un resultado corto, pero tal y como se puso el partido al final, hay que darlo por bueno y hacerlo valer en casa ante el Vélez. Insisto, debe ser un punto de inflexión y nos debemos quedar con lo visto esta vez sobre el campo".