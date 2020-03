Joaqui, central del Xerez DFC, se queda a las puertas de la gloria con Andalucía

La selección andaluza, con el xerecista Joaqui en el once inicial, ha perdido este miércoles la final de la fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA ante Galicia por 2-0 en un partido en el que nunca pudo con su rival en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Andalucía no pudo aprobar su asignatura pendiente, por quinta vez se quedó sin una recompensa que tuvo carca y no representará a España en la Copa de las Regiones en su 12ª edición. Carlos López abrió el marcador con una vaselina a Fran Sánchez, portero del Conil y ex del Xerez CD, justo antes del descanso y nada más iniciar la segunda parte Yelco anotó el 2-0.

Antonio Macías, que apostó de salida por el mismo once que goleó a Extremadura por 4-0 en la semifinal, dejó a Joaqui y a Adrián Paz en la caseta en el inicio del segundo tiempo buscando un revulsivo que al final no llegó.