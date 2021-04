La plantilla del Xerez DFC sigue sin poder entrenar ni tiene fecha para la vuelta debido al brote de COVID-19 que ha afectado a casi la mitad del equipo que entrena José Pérez Herrera. Los azulinos llevaron a cabo este viernes una sesión física a través de la plataforma virtual 'zoom', que va a aprovechar el técnico para trabajar en los aspectos tácticos.

El club se encuentra a la espera de que la Federación les transmita qué día podrán volver a los entrenamientos los jugadores que no son positivos, aunque la entidad va a solicitar a la Andaluza el aplazamiento del partido del día 25 contra el Puente Genil, ya que varios futbolistas no sabrán si están curados hasta el viernes 23 o el sábado 24 cuando se hagan las pertinentes pruebas. Hasta entonces, deben estar confinados 10 días en sus domicilios.

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha querido agradecer "las muestras de apoyo que estamos recibiendo tanto de los aficionados como de compañeros de otros clubes" y confiesa que han sido días "de incertidumbre, mucha inquietud y preocupación, porque estamos hablando de la salud, que es lo más importante. Han sido dos o tres días que fueron apareciendo síntomas y no sabíamos cuándo iba a parar".

El entrenador jerezano ha lamentado la situación que vive el equipo porque "por mucho que queramos, nos va a afectar a la línea que traíamos. Estábamos con la autoestima muy alta y con mucha confianza, en un gran estado de forma y esto nos va a repercutir queramos o no, pero igual que hemos superado otras dificultades durante la temporada vamos a intentar superar esta cuando podamos, porque lo importante ahora es recuperarnos y que la gente llegue bien una vez que podamos entrenar".

Pérez Herrera espera la comprensión de la Andaluza para que dé el visto bueno al aplazamiento contra el Puente Genil porque habrá jugadores que hasta el viernes o el sábado no van a saber si son negativos y en caso de serlos llegarían al partido sin entrenar: "Sería muy precipitado todo. Lo único que podemos hacer es solicitar el aplazamiento y que la Federación tenga la empatía y la comprensión suficiente. Ahora mismo estamos igual que hace un año, confinados en casa y entrenando vía 'zoom”.

Al tratarse de un número importante de casos, "no es algo fácilmente solucionable. Lo principal es que todos podamos volver bien, que querrá decir que todos están recuperados, y después que vengan con las mínimas secuelas posibles a todos los niveles y que podamos tener unos días de margen para ponernos un poco a tono para afrontar los partidos, que son muy exigentes".

De momento, la Andaluza ha puesto fecha para el primer partido aplazado contra el Ciudad de Lucena: el día 28. "Tendremos que apretarnos, no nos queda otra, por eso va a tener repercusión, porque la Federación va a querer terminar la competición en su fecha. Vamos a pasar de estar dos semanas totalmente parados a tener que estar otras dos a tope y sin parar. Primero, no sabemos cómo van a llegar los jugadores tras estos días parados y, luego, tampoco cómo nos va a afectar jugar tantos partidos en pocos días. Pero es que lamentarse no merece la pena porque al final es algo que no puedes controlar, nos ha llegado así y hay que dar prioridad a que la gente esté bien dentro de lo posible, que no haya más casos, que es la principal preocupación, y luego nos centraremos y nos preocuparemos más en lo que nos viene deportivamente".

Algunos entrenadores del grupo, como José Juan Romero (Ceuta), abogaba por parar la competición: "Ya hemos visto que no, le pasó al Lucena y no se paró y ahora a nosotros y tampoco. Aunque muchos entrenadores pensemos que había que parar al haber varios equipos afectados no tenemos la capacidad de decidir y esto ha descuadrado todo el calendario".