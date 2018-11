"Hay que ser inteligentes ante el Xerez DFC, si cometes un error estás muerto"

Los clubes siempre miran a la cantera cuando vienen mal dadas y no hay recursos pero también hay excepciones. El Betis lleva años mimando a sus escalafones inferiores y mucho más desde la llegada a la entidad de dirigentes y técnicos que creen firmemente en ella. José Juan Romero, entrenador del Betis Deportivo, es un claro exponente de esa pasión de los que confían en el potencial de los más jóvenes. Cumple su cuarta campaña en Heliópolis y no puede sentirse más orgulloso al comprobar que, jornada tras jornadas, Quique Setién cuenta con sus futbolistas y otros que pasaron por sus manos ya tienen un hueco en el primer equipo. Con una media de edad que no supera los 20 años, su filial es segundo y está brillando en Tercera, una categoría esta campaña plagada de buenos conjuntos formados por futbolistas veteranos y de contrastada calidad.

El entrenador verdiblanco es sincero y no esconde que "me sorprende nuestro rendimiento a estas alturas, no esperaba una respuesta así, no esperaba que estuviese demostrando tanta fiabilidad y tanta solidez a pesar de la juventud insultante que tenemos. Desde que estoy aquí, es el equipo más joven. Nosotros no tenemos la obligación del ascenso, la filosofía del Betis es la de formar jugadores pero nosotros sí que la obsesión de estar arriba y de intentar subir. Tengo que felicitar a mis jugadores porque se han saltado alguna etapa de la temporada. Sabía que íbamos a estar bien, a competir bien, que íbamos a estar arriba pero no desde el principio. Vaya si lo están haciendo bien".

Y todo eso sin poder contar en ocasiones con los jugadores que marcan las diferencias "ni en los partidos ni en los entrenamientos. Por ejemplo, si perdemos a Robert, que es nuestro goleador y una de nuestras piezas más determinantes a pesar de ser un niño, o a Edgar o Kaptoum lo tenemos que notar. Estamos en un filial, sabemos lo que tenemos y lo que hay y si no está Robert tendremos que buscar a otro que lo haga igual de bien, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Para nosotros no es fácil preparar los partidos porque durante la semana no podemos contar con todos los futbolistas, pero sí que estamos mejor que la campaña pasada".

A la hora de valorar la trayectoria del XDFC no lo duda: "Me lo esperaba así. Conozco a Pepe y conozco a la mayoría de jugadores perfectamente porque me he enfrentado a casi todos. No tengo dudas de que va a ser un equipo de 'play-off'. Ese equipo tiene buena pinta, por muchos aspectos, está llamado a estar arriba. Los play-off luego ya son otra cosa, son una lotería y depende de muchos factores".

El partido se va a disputar en La Juventud por la resiembra de Chapín y lo lamenta. "He visto algún vídeo del campo y no está bien. Nos hubiese gustado jugar en Chapín, es un gran campo, un escenario bonito. Se me resiste jugar allí. Para los chavales también hubiese sido bonito. Que el campo esté mal es perjudicial para los dos equipos, ellos tienen un buen conjunto, con jugadores a nivel individual de un nivel alto. Su juego no tiene nada que ver con el nuestro en cuanto al modelo pero no les beneficia. Para nosotros es mortal, pero tendremos que adaptarnos y a ver de qué manera podemos meterle mano a aquello".

Sobre un césped en mal estado, "me espero un encuentro en el que no creo que ellos vayan a salir a tumba abierta. Conozco a Pepe y él me conoce a mí, lo que sí puedo decir es que nosotros no vamos a cambiar nada. Nosotros vamos a seguir siendo el mismo equipo, vamos a jugar igual. Vamos a intentar ser dominadores, aunque el campo esté mal porque es difícil cambiarle las ideas a estos niños de un día para otro. Tendremos que ser inteligentes porque ante un equipo como al que nos vamos a enfrentar si cometes un error estás muerto. Es lo que más me preocupa, no cometer errores que les den opciones de demostrar el magnífico talento que tienen. Incluso esta categoría les viene pequeña, tienen autoridad y poderío y eso es sinónimo de garantía".

José Juan Romero, que conoce perfectamente la categoría, considera que esta campaña "hay mucha igualdad, hay más ayuda a los clubes, se está premiando un poco más la Tercera y eso hace que bajen a esta categoría buenos jugadores. Creo que nadie se va a ir fácil, nadie se va a desmarcar y va a haber mucha competencia hasta el final. Se puede ganar en cualquier campo y te puede ganar cualquiera en el tuyo. Va a estar interesante y bonito y gana el fútbol.

Los filiales esta campaña están fuertes en el grupo y, en ese sentido, establece diferencias: "El Cádiz B tiene una buena base, fue campeón el año pasado y el talento se les presupone a estos chicos, no juegan como un filial, igual que el Córdoba B, que ha apostado por el ascenso y no miran nada más, ha metido veteranía. Nosotros, o el Sevilla C, aunque esté abajo, apostamos por gente joven y por eso tengo que estar orgulloso de ellos".