–Lo ideal hubiese sido logrado en casa, hubiese sido perfecto. No ha podido ser y hay que seguir trabajando e insistiendo. El objetivo lo tenemos un pasito más cerca. Era un partido importante pero tal y como se puso era importante también no perder. Este resultado obliga a los otros rivales a sacar adelante también sus partidos y a ver que sucede, que hay enfrentamientos directos y hasta podemos lograr el ascenso sin ganar con este punto. Seguimos sin perder y después de encajar un gol y ante un gran rival.

Antonio Fernández: "Cualquiera pudo ganar"

Antonio Fernández, entrenador del San Roque, se mostró satisfecho a medias con el punto logrado en Chapín: "Se vio un partido con dos equipos que salieron a ganar con propuestas diferentes. Nadie se reservó nada con sus fortalezas y debilidades. Los dos hicimos méritos como para llevarnos la victoria, aunque creo ocasiones claras claras, tuvimos algunas más que ellos. La pena fue no saber sufrir en los compases iniciales de la segunda parte hasta que empataron. Luego, volvimos a ser mejores que ellos y nos llevamos un empate que ya veremos si nos sabe a mucho o a poco, veníamos a buscar algo más. No quiero decir que el punto sea malo porque cuando no puedes ganar también es importante no perder. Lo que quiero decir es que veníamos con la misma ambición de toda la temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque se han vaciado en un es escenario de otra categoría y ante una afición que espolea y lleva en volandas a su equipo. Fernandito se quedó solo delante de Camacho y no marcó y ahí están los ascensos y las victorias en campos como Chapín".