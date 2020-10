"Este trofeo nos ilusiona, lo mismo que a nuestra afición y al entorno"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, encara la semifinal de la Copa RFAF de este viernes (18:30) ante el Utrera en el Marbella Football Center ilusionado y es optimista, pero antes de pensar en la final se centra en el encuentro los de Jesús Galván que "va a ser difícil, es uno de los equipos punteros del Grupo X desde hace varias campañas".

–¿Cómo espera la semifinal ante el Utrera?

–Nos vamos a medir a un buen equipo, que lo viene demostrando desde hace varias temporadas y será difícil de batir. Es de los conjuntos llamados importantes del grupo X. No entra esta campaña en la primera fase de nuestro grupo pero es un rival a tener en cuenta, con jugadores importantes y que además se ha reforzado con futbolistas de categoría superior.

–¿Qué reto se plantean?

–Con estos partidos buscamos el equilibrio. Por un lado, pretendemos preparar al equipo lo mejor posible asumiendo los menores riesgos posibles en cuanto a carga de trabajo excesiva y de lesiones y también intentamos pasar de ronda, aunque lo importante es la Liga. Cada vez queda menos y hay que llegar con los máximos jugadores posibles.

–¿Qué supondría adjudicarse este trofeo?

–Somos competitivos y nos ilusiona ganar. Este tipo de partidos también son interesantes porque nos medidos a rivales de categoría, que te exigen muchísimo. Nos harán ser mejores cada día. Este trofeo y la posible recompensa de la Copa del Rey en la segunda fase nos ilusiona a nosotros, a la afición y al entorno.

–¿Qué le falta equipo para parecerse al que usted realmente quiere?

–Estamos contentos después de analizar los dos partidos que disputamos ante el Puente Genil. El equipo ha asimilado bastantes conceptos y también nuestra forma de concebir el fútbol. Queremos un equipo intenso, aguerrido, valiente, que vaya a por los partidos, con presión alta, constante... Nos queda ir mejorando y mantener todo eso en el tiempo, que es lo que marcará el devenir de la temporada. Además, es importante que nos acompañen los resultados, que de esa forma todo se asimila mejor.

–¿Viajan todos los jugadores?

–El desplazamiento nos va a servir para cohesionar el grupo. No tenemos once decidido porque hay jugadores tocados y tenemos tiempo por delante. El último partido ya estaba pactado y lo aprovechamos bien. Nos sirvió para trabajar el sistema y asimilar conceptos, al tiempo que nos permitió dar minutos a los jóvenes en posiciones que no son las suyas para ver cómo pueden responder, como el caso de Curro en el lateral derecho o Manu Baeza en banda derecha.