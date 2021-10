José Pérez Herrera: "El filial de Las Palmas se adapta a varios estilos de juego"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo mantenga "la buena línea" que ha tomado en las dos últimas jornadas, en las que ha sumado cuatro puntos de seis posibles, en el partido de este domingo (12:00 horas, Chapín) contra el filial de la UD Las Palmas, un equipo al que ha calificado de "camaleónico".

Empezando por el rival que visita este domingo Chapín, el técnico ha señalado que "es un filial de un equipo que pertenece al fútbol profesional y como buen filial tiene calidad y variedad en su plantilla. Tiene jugadores con talento, chavales jóvenes con hambre de estar en el fútbol profesional y además vienen con el factor anímico hacia arriba, con una línea de buenos resultados; en cuatro partidos están invictos y eso les ha aupado a la cuarta plaza. Vienen con esa tranquilidad también de estar en la zona cómoda de la tabla. Es un rival que además es capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego y ser camaleónicos, saber en cada momento lo que hay que hacer, ser combinativos en algunas situaciones y de ser más directos y prácticos en otras".

El técnico azulino añadía que tras ganar al Villanovense y empatar en Mérida "estamos con muchas ganas e ilusión por mantener la misma línea de actitud y de juego que estamos teniendo. La intención es esa, mantener esa línea ascendente que traemos y la manera de afrontar los partidos, tener esa personalidad de llevar el peso y ser protagonistas. Nosotros tenemos que intentar rascar puntos en todos sitios. La semana pasada lo logramos en Mérida. Aunque muchos no le dan el valor que tiene, nosotros sí se lo damos porque fue un punto ante un rival muy poderoso que sacó todo su arsenal ofensivo, con los tres puntas que tienen en plantilla titulares: Héctor Pons, Igor Rocha y Lolo Plá. Fuimos capaces de limitarlos ofensivamente, quitarles el balón y tener el protagonismo del juego en muchas fases del partido. Quizá nos faltó un puntito en ataque de ser más determinantes o tomar mejores decisiones en los metros finales, pero tampoco es algo que nos preocupe en demasía porque el día del Villanovense el equipo demostró todo lo contrario, mucha versatilidad y peligro. El equipo tiene esa capacidad y habrá días que estaremos mejor y otros peor.

Pérez Herrera asegura además que no se ha cambiado nada con respecto a las dos primeras jornadas, en las que el equipo pedió contra el córdoba y en Cáceres: "La línea de trabajo es la misma antes que ahora, cada partido es un mundo y tienes que adaptarte a cada rival. Somos humanos y todos los días no salen las cosas como queremos. El bache también estuvo condicionado por las expulsiones que tuvimos en los dos primeros partidos, poniéndose la cosa un poco más difícil. Una vez que hemos tenido capacidad de normalizarla, el equipo trae la misma línea que venía teniendo en pretemporada e incluso al final de la temporada pasada. Lo único que hemos hecho es insistir y seguir confiando en lo que éramos y lo que hacíamos para volver a recuperar sensaciones".

Marcelo va a tener que pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia que determinará el alcance exacto de la lesión que sufrió a principios de pretemporada más el esguince que tuvo hace unas semanas en la misma articulación. Pérez Herrera explica que "la preocupación no es excesiva, sí por el chaval y su estado anímico porque tiene ganas de estar. No tenemos la seguridad de que haya sido un paso atrás en su recuperación porque puede que haya aparecido una lesión diferente en un mal gesto justo cuando iba a reaparecer. Lamentablemente, es la misma rodilla y hay que esperar a la artroscopia para saber realmente qué es lo que hay. A partir de ahí, sabremos qué medidas hay que tomar en concreto y esperemos que lo podamos recuperar en un plazo lo más pronto posible, un mes y medio o dos. Es un jugador muy importante no sólo por lo deportivo, sino por los valores que transmite".

El técnico ha apostado en los dos últimos partidos por Curro Rivelott y en los dos primeros por el juvenil Hugo como titular. Marcelo no tiene recambio natural en la plantilla, pero Pérez Herrera no se plantea reforzar esa posición cuando se abra el mercado: "Seguimos confiando en Hugo. Aunque en los dos primeros partidos no haya salido bien esa apuesta, no porque estuviera él mal sino que no estuvimos bien ninguno. Esperamos que pronto le podamos dar una nueva oportunidad, será cuestión de tiempo, ir viendo cómo transcurren las jornadas y el estado de forma de cada jugador".