José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, cree que el choque de este domingo contra el Xerez CD en La Juventud es "determinante" porque tanto su equipo como el rival puede dar un gran paso adelante en caso de victoria, pero no definitivo "porque pase lo que pase tenemos otras cuatro jornadas y hay que seguir". El míster azulino espera un Xerez CD con sus mismas señas de identidad, "que jugará al ataque" y cree que aunque Esteban Vigo no ha tenido mucho tiempo sí se verán "detalles" de lo que pretende implantar en su nuevo equipo.

¿Cómo se plantea el partido del domingo, primero contra segundo y quizá el más importante hasta ahora de la temporada?

-Somos dos equipos que estamos en buena línea aunque el Club Deportivo haya caído por primera vez la semana pasada. Están demostrando una gran fortaleza y potencial al igual que nosotros estamos en una línea ascendente desde el día de Los Barrios. Es un partido muy atractivo para cualquier aficionado y determinante para ambos equipos, porque ellos pueden dar un paso y nosotros dar otro adelante en nuestro objetivo. Cada vez quedan menos puntos en juego.

-¿Qué Xerez Club Deportivo espera teniendo en cuenta que vienen de una derrota pero también con nuevo entrenador?

-Supongo que en general no cambiará mucho porque el nuevo míster tampoco habrá tenido mucho tiempo de implantar unos criterios, aunque sí detalles. Viendo que el equipo estaba rindiendo bastante bien, porque por resultados no es la cuestión, creo que veremos un Xerez Club Deportivo en la línea que viene haciendo durante la temporada. Esperamos un equipo con jugadores de mucha calidad, creo que afrontarán el partido de manera ofensiva y que pondrán en liza lo que llevan haciendo toda la temporada porque es lo que les está dando resultados.

-¿Cree que esa derrota en Los Barrios puede generarles alguna duda?

-Las derrotas siempre te hacen dudar en algún aspecto, pero quizá le llega en un momento que se compensa con la motivación de este partido. Y también el plus del míster nuevo. Vamos a ver a un equipo con mucho potencial.

-¿Qué fue lo primero que pensó al conocer la destitución de Joaquín Poveda?

-Desde fuera entiendes que por cuestiones técnicas o de resultados no puede ser y que son otras más internas de club y no estamos aquí para opinar de lo que pasa en otras casas. Es una cuestión interna, aunque claro de primera mano sorprende porque por cuestiones de resultados no podía ser, porque el equipo hasta el día de Los Barrios mejor o casi mejor no lo podía estar haciendo.

-¿Hay favorito?

-Las fuerzas se igualan y al final son detalles. El partido de ida ya fue una muestra, parecía que estaba de nuestro lado y dos detalles al final pues cambió el partido. Habrá que estar muy atentos, cometer pocos errores, estar muy concentrados y preparados para intentar que esas oportunidades que puedan aparecer aprovecharlas al máximo.

-El Xerez CD es un equipo con un poderío a balón parado enorme. ¿Lo han trabajado esta semana?

-Son dos de sus características principales, las acciones a balón parado y el arsenal ofensivo que tiene. Necesita pocas ocasiones de gol para hacer daño y aquí lo sufrimos en la primera vuelta. Sabemos de esas fortalezas que tiene el rival y como cada semana incidimos en eso.

-¿Tiene la impresión de que les llega el partido en el mejor momento de la temporada?

-Sí. Llevamos buena línea, buenas sensaciones y quizá venimos mejor en cuanto a confianza y seguridad en nosotros mismos. Pero eso no quiere decir nada. A día de hoy lo tenemos, pero como se dice y hemos hablado en el vestuario, lo difícil no es llegar sino mantenerse y sabemos que no va a ser fácil. El objetivo es intentar mantener ese nivel que dimos en el partido contra el Ceuta y anteriores, donde el equipo se ha mostrado muy sólido y con las ideas muy claras.

-¿Sabe ya si se va a decantar por Máyor o Antonio Sánchez arriba; Curro o Adri en el centro; o la pareja de centrales?

-No, porque los cambios son habituales, pocas veces repetimos once y después de la línea que traemos se ha demostrado que cualquiera que entra lo hace bien. Ya sea con una pareja de centrales u otra, con un punta u otro, al final el equipo rinde y los cambios no se notan, incluso hemos conseguido que los jugadores que entran desde el banquillo den un plus más al equipo. Estamos contentos de esa línea, queremos que todos se sientan partícipes e importantes porque al fin y al cabo cada uno va a tener su momento.

-Si el Xerez CD sacará siete puntos y casi se asegurará la primera plaza y, en cambio una victoria vuestra os coloca a un punto con 12 por disputar, con la importancia que tiene de cara a la segunda fase. Dice que el partido no es definitivo, pero puede ser clave.

-En este momento sí, pero no sabemos qué va a pasar una semana después y tampoco sabíamos que íbamos a llegar a cuatro puntos en lugar de a siete. Tenemos que seguir igualmente pase lo que pase el domingo, porque ni acaba la temporada ni se acaban las posibilidades. ¿Que se nos puede poner más díficil o acercarnos? Sí, pero después de este partido tendremos que seguir igualmente.