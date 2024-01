Joselu Friaza pide al Xerez DFC salir para buscar más minutos

El delantero Joselu Friaza ya no es jugador del Xerez DFC. El club y el futbolista, que llegó a la entidad el pasado verano procedente del filial del Elche, han llegado a un acuerdo par separar sus caminos. El ariete no ha entrado mucho en los planes de David Sánchez y él mismo ha pedido su salida para buscar más minutos.

En la primera vuelta, su protagonismo no ha sido mucho. Se despide después de participar en 13 encuentros, aunque sólo en uno lo jugó completo, con 495 minutos acumulados y sólo dos dianas, ambas en Chapín, la primera en la goleada ante La Palma (4-1) y la segunda contra el Cartaya (2-0).

La entidad ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales, en las que ha publicado: "El Xerez DFC ha atendido amistosamente la petición del delantero de salir de la entidad. Desde estás líneas agradecemos su trabajo, esfuerzo y dedicación y le deseamos la mayor suerte en sus proyectos futuros".

Por su parte, el futbolista se ha despedido de la afición en sus redes sociales y ha escrito: "Aunque no ha sido una decisión fácil, me despido de ustedes, xerecistas. Lo he puesto todo por mi parte para aportar y sumar lo máximo al equipo, con el apoyo de todos los compañeros a los que agradezco su pasión y dedicación. Gracias a la afición por dejarse la piel, al cuerpo técnico por todo el aprendizaje que me llevo y a la directiva por la confianza y el apoyo. No dudo que seguiréis luchando por estar donde os merecéis. Buena suerte y forza Xerez!".

La salida de Friaza, que lo tenía complicado con la reciente llegada de Pablo González, es la quinta desde que comenzó la temporada y se une a la de Antonio Moreno, que se marchó hace unos días, Fabian Burdenski, Pedro Pata y Edu Oriol. Con esta baja, el club no tiene cerrada la plantilla y sigue sondeando el mercado para la contratación de al menos un extremo.