Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, destacó el buen partido realizado por sus jugadores, valoró la aportación de Antonio Sánchez, "que es un espectáculo", y la de Bello, y a los dos los considera "futbolistas de otro nivel". Está satisfecho por la posición que ocupa el equipo pero pide "paciencia y tranquilidad, esto es una carrera a largo plazo, no quiero estar ahora en 'play-off', quiero estar al final".

-¿Cómo ha visto el encuentro?

-Hemos sido muy superiores, hicimos una primera parte muy muy buena y veinte de la segunda, también. Luego nos quedamos un poco sin gasolina. Antonio viene del Algeciras de no tener muchos minutos, Bello sale de una lesión, Jacobo tampoco estaba jugando de titular... Al final, no pudimos mantener el ritmo tan alto. De todos modos, de haber marcado el penalti y abrir la lata antes, creo que hubiesen caído más goles.

-¿Qué le ha parecido el Pozoblanco?

-Es un rival que está abajo pero no es fácil ganarle, incomoda, es difícil pero nosotros trabajamos muy bien por fuera, con los laterales y los interiores y Antonio es un espectáculo.

-¿Ha sido el mejor partido del equipo desde que usted llegó?

-El día del Ciudad de Lucena también hicimos un buen partido. Vuelvo a lo mismo, tener gente como he tenido para este partido es fundamental. Tenía a Antonio en el campo, a Mika en el banquillo, a Sergio, a Javi Casares... Eso te da energía. Además, Antonio Sánchez y Bello son dos futbolistas de otro nivel y así es más fácil ganar. El equipo ha hecho un buen trabajo, cambiamos el sistema con un 1-4-3-3, con Álex de uno y Adri y Goma empujando, que han hecho un trabajo espectacular, han hecho mil kilómetros. Los laterales también han estado bien, lo de Alain es de locos. Hemos estado bien y cuanto tienes munición lo normal es ganar. Tardamos en meter pero la sensación era que íbamos a hacerlo. Abrimos la lata a balón parado y eso también es importante.

-Antonio Sánchez falló el penalti pero lo siguió intentando hasta que marcó...

-Antonio es complicado que se hunda, es un pelón, es un elemento de cuidado. Es fuerte física y mentalmente. No es un futbolista de venirse abajo. Igual no tiene la calidad que tiene Chico Díaz pero lo pelea todo. Hacía tiempo que no le veía jugar y me ha parecido un espectáculo. Nos ha dado vida, energía, en la presión, en los desmarques, ha tocado todos los balones de cabeza, ha fallado un penalti, ha rematado todo lo que han centrado... Es un fichaje espectacular por muchas cosas, no sólo por el fútbol, por la energía, por su humildad, por su forma de trabajar. Me gusta su perfil.

-¿Qué le falta ahora al equipo?

-Poner en condiciones a todos los futbolistas que tenemos con problemas, que no son poco. Tenemos que poner en condiciones a Bello, a Javi, a Zafra, recuperar a Fran Ávila, que es otro pepino de futbolista, y luego ya jugártela con los rivales directos. Yo teniendo a todos los jugadores disponibles no tengo miedo a jugármela con nadie. Así es mucho más fácil para el entrenador. El equipo necesitaba una velocidad más y de ahí el cambio de sistema, no necesitaba más fútbol, pases, pases y pases, necesitaba velocidad y la han aportado Adri y Goma robando balones pasando a campo contrario.

-¿Da tranquilidad estar ya en 'play-off'?

-Hay que tener paciencia. Soy muy pesado. Si queremos correr muchos todos, no vamos a llegar al final. Si cada partido es una final, una locura ganar o perder, va a ser más complicado. Es una carrera a largo plazo. Lo que tenemos que intentar es tener a todo el equipo disponible para las últimas diez jornadas de Liga. Si les tenemos a todos, vamos a dar mucha lata y va a ser complicado que no nos metamos. Estamos a un punto del segundo y los malos momentos hay que pasarlos juntos, que nos cayeron cinco lesiones importantes juntas. Hay que llegar al final bien colocado, yo no quiero estar ahora en 'pay-off', quiero estar ahí al final. La situación es fantástica y es lo que debemos tener claro. A la afición también le ha gustado mucho el equipo, creía que me iba a tocar otra pitada al descanso con el 0-0, pero ha sabido valorar el trabajo. Hay que ir ahora a Gerena con humildad porque va a ser complicado ganar allí, es un campo pequeño y luego recibimos al Puente Genil, en otro partido importante para nosotros. Estamos en el camino correcto. Jugar un 'play-off' es muy difícil, ascender es muy difícil y hay que dar los pasitos pequeños. Tenemos todas las bases para tener una temporada fantástica, un buen equipo, una buena afición, un buen cuerpo técnico...".