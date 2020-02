Josu Uribe, totalmente restablecido tras la bajada de tensión sufrida en los últimos minutos del encuentro que el Xerez DFC le ganó a los Barrios, ya está centrado en la cita de este domingo ante el Utrera en el San Juan Bosco y apuesta por "jugárnosla a cara de perro". Considera justa la victoria frente a la Unión, asegura que desde el banquillo no pudo ver el gol fantasma que reclaman los gualdiverdes en la primera parte y lamenta las bajas en ataque.

-¿Cómo se encuentra tras la bajada de tensión?

-Lo importe fue el triunfo, estoy contento. Estaba regular al final pero todo fue un susto y ya estoy bien, sin problemas.

-¿Qué le pareció el partido?

-Fue igualado. Los Barrios es un equipo bien organizado, bien trabajado, que tiene buenos futbolistas y no fue fácil. Le ha sacado puntos al Ceuta, al Ciudad de Lucena, al Puente Genil, a todos los de arriba, y el dato que dábamos de no haber ganado en una vuelta es así pero también pierde muy poco. Loren les organiza bien y fue una victoria muy importante, que nos pone segundos, a un punto del Betis, y estamos contentos porque el encuentro fue exigente.

-¿Cómo vio la ocasión de Los Barrios en la que reclamaron gol tras pegar el balón en dos pos postes?

-Si los jugadores lo han reconocido, no lo sé. Desde dónde estábamos nosotros no se puede ver, es muy complicado verla. Si entra o no entra no sé qué hubiese pasado porque era la primera parte, de haber marcado nosotros el penalti también lo hubiésemos tenido más fácil. El árbitro no lo ve, el línea estaba bien colocado y no lo sé. De todos modos, en el cómputo global del partido fuimos mejores y la victoria fue justa.

-Su equipo sólo sufrió al final...

-No fue tanto así, es un rival que parece que no está pero está. No vi los últimos dos balones pero con la bajada de tensión los veo me quedo en el campo. Hay que tener mucho cuidado, empató en Lucena en la última jugada, siempre está ahí al límite. Tuvimos el control del juego, llegadas, ocasiones pero están bien organizados y con poco te hacen daño. Siempre que vas 1-0 o 0-0, no te puedes confiar. Si le coges ventaja, le ganas pero es complicado porque tienes la sensación de control, de que no podía pasar nada pero en dos balones parados se meten en el partido y te hacen daño. Cometimos dos errores y nos pudimos complicar pero, es lo que he comentado, en el cómputo global merecimos la victoria.

-Tras el gol, ¿qué pasó?

-Veníamos de que nos metieran cinco en treinta minutos, sabíamos que si ganábamos nos poníamos segundos y es que nos quedamos sin referencia. Javi está tieso, no está para noventa minutos, lleva cuatro meses sin jugar. No teníamos un punta más para desgastar, para meterlo ahí y el miedo a perder te atenaza en ese sentido. No perdimos el control pero en los últimos diez minutos, sin crear peligro el rival, nos entró inquietud.

-Primero fue Antonio Sánchez, y ante Los Barrios se lesionó Mika...

-Aquí el que juegue de delantero, mejor que no venga. Nos hemos quedado otra vez sin ninguno. Casares es el que me queda, que es diferente a los otros dos, pero que decidió el partido con un golazo. Apostamos por él porque nos venía bien por la forma de jugar del rival y ha hecho un partidazo pero no estaba para jugar los noventa al minutos. Con la lesión de Mika tuvimos que alargar al máximo. Tenemos el gafe del punta. Para el domingo es complicado que esté, aunque es pronto. Se cuida, es posible que no esté roto pero no podemos forzar.

-El desgaste de equipo ha sido importante, muchos jugadores terminaron con molestias y agotados...

-El domingo corrimos mucho, el esfuerzo del domingo fue importante y con mucho calor. Goma y Adri han terminado muy cansados, el trabajo de Adri es brutal. El equipo está haciendo un esfuerzo enorme y me alegro mucho por ellos porque con lo de Lepe lo pasamos muy mal. Esta victoria nos mete en la segunda plaza, nos da mucha fuerza, mucha energía, para jugárnosla en Utrera a carra de perro, a ver qué pasa.