A Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, no le están saliendo las cosas como le gustaría y en la rueda de prensa tras el empate ante el Rota explotó y lamentó las declaraciones de Romerito por juzgar su trabajo al frente de la plantilla azulina.

-¿Qué opinión le merece el empate?

-Ha sido una semana muy difícil y con este punto y la victoria del otro día nos hemos metido en una buena posición. Tenemos que intentar recuperar a la gente. Tal y como se puso el partido creo que hay darlo por bueno. Durante la semana tuvimos poca gente para entrenar y tengo que agradecer a Beni que con 16 años haya jugado y haya estado sensacional, lo mismo que Adri y Amin. No estaban para entrar pero hicieron el esfuerzo por el equipo.

...

-Lo lamentable es, el jefe de prensa me ha dicho que el entrenador del Rota, ¿como se llama? Romerito, ha estado hablado mucho de nosotros y decirle que es muy triste que un compañero juzgue el trabajo de otro compañero. Hemos tenido una semana durísima para poder trabajar y ya lo dije el otro día cuando lo de la grabación en el entrenamiento, a mí me enseñaron valores. Jamás hablaré del trabajo de un compañero en otro equipo. Hablaré del rival, le doy un diez en su trabajo, le felicito por su profesionalidad porque ha sacado un punto fuera de casa y ya está. A mí me han enseñado mis padres a respetar al rival, no a juzgar. Un entrenador cuando llega a una rueda de prensa habla del partido y de su equipo, eso es lo que me ha enseñado el fútbol profesional. Aún así, estamos vivos, estamos bien colocados y a ver si recuperamos a la gente en estos quince días para afrontar el final con garantías. Que me exijan pero que podamos tener todas las balas disponibles. Este equipo va a jugar el 'play-off' sí o sí y perfecto. Nos faltaban siete titulares en el campo y agradezco nuevamente el esfuerzo de todos. Lamento el comportamiento del compañero.

-¿Qué buscaba con los cambios?

-Buscar extremos, me encantaría tener a Zafra y a Bello para jugar 4-4-2 con ellos y dos delanteros pero no los tengo. Tengo ganas de jugar así pero no puedo, hemos tenido que armarnos de la mejor manera para competir el partido. Mi idea desde que llegué es esa pero no la he podido poner en práctica, un entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene. Teníamos un niño de 16 años y no teníamos extremos, buscamos abrir más el campo. Chapó para todos porque se partieron la cara y pelearon al máximo y se repusieron al gol en contra. En la primera parte no estuvimos bien, en la segunda sí fuimos a por el partido, tuvimos llegadas y peleamos. Se nos ha juntado todo, los sancionados y los lesionados y aun así estamos cuartos.

-La afición se marchó molesta porque esperaba el triunfo pese a las bajas...

Y yo también creo que se le puede ganar al Rota. Hay que seguir trabajando, humildad y esfuerzo. Yo soy el primero que quiere ganar y que no está contento por no haberlo hecho, pero la gente ha dado muchísimo, tenemos limitaciones en algunos puestos y tenemos a gente fuera importante que es la que marca las diferencias, que abren la lata. Lo hemos tenido que cambiar todo y vamos a tener paciencia. Insisto, estamos en una buena posición y lo mismo que nosotros hemos tenido problemas con las lesiones ya les tocará a los demás. En cuanto recuperemos a todo será distinto, tendremos munición.

-¿Cómo está el grupo tras el empate?

-Fastidiados por no haber ganado pero contentos por estar cuartos, todos sabemos lo que hemos sufrido esta semana. Sumas y veníamos de ganar, ganaremos sin jugar y la próxima semana jugaremos otra vez en casa. El partido era muy importante y esto cuesta, el Ceuta, con todo el equipazo que tiene, perdió en su casa 0-2. No es fácil, esto es una carrera a largo plazo.

-Al equipo le falta gol, ¿es por las lesiones o por algo más?

-En cierto modo es así. Mika no ha tenido ninguna opción dentro del área clara, metimos algunos centros y algunos balones, tuvimos varios disparos pero no hicimos gol. La gente diferente es la que genera las ocasiones en el fútbol y nos falta el empujón final. Defensivamente nos manejamos bien pero ofensivamente tenemos que crecer, dar un paso adelante y meter más.

-Han debutado Beni y Javi Valenzuela, ¿cómo les ha visto?

-Bien, es una apuesta del club por la gente joven y les he visto bien. Con Beni me quito el sombrero, tiene 16 años y es la primera vez que alineo a un jugador tan joven en un equipo así, es un niño y comete errores de niño, hay que echarle huevos para meterse ahí en un partido exigente ante un rival complicado que tenía enfrente. Javi tiene muchas condiciones, juega bien al fútbol.

-Romerito ha comentado que a su plantilla hay que exigirle más...

-No he hablado del entrenador contrario, he comentado que me enseñaron a no juzgar el trabajo del rival. Le conozco de futbolista y nada más, me duele que hable esas cosas. Pido que no hablen de mi equipo, de mi equipo hablo yo. Me han enseñado a respetar a todo el mundo. Me he ganado mi trayectoria para llegar hasta aquí y me molesta que me falten al respeto. No lo he hecho nunca y lo he podido hacer pero es lo que hay.