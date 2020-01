"El partido ante el Pozoblanco es de los que dan seis puntos"

El Xerez DFC recibe este domingo (17:00) en Chapín al Pozoblanco y Josu Uribe, técnico azulino, se muestra ilusionado con esta cita, ya que recupera a Alain, Bello y Casares y podrá contar con Antonio Sánchez. Destaca la importancia del partido, "de los que dan seis puntos por muchas cosas", pide tranquilidad porque "ganar no es fácil, nadie regala nada" y también apoyo a la afición para lograr el primer triunfo del año en casa.

-Ante el Pozoblanco toca cortar la dinámica negativa...

-Sobre el papel, debemos ganar. Es un partido muy importante para nosotros tanto por los tres puntos como por la jornada que es, en la que hay otra vez varios enfrentamientos directos. Estamos bien situados y ganar en casa sería importantísimo. A ver qué sucede, es un partido que tenemos señalado con una flecha para intentar sacarlo. Necesitamos hacer un buen encuentro, ganar y que la nuestra gente disfrute con el equipo.

-(...)

-Queremos quitarnos la presión de jugar en casa, que no nos están saliendo las cosas como nos gustaría. Vamos a intentar dejar aquí estos tres puntos, que son vitales. La gente lo tiene que entender, tiene que animar a los chicos y estar todos muy juntos porque es un partido, como digo yo, de los que dan seis puntos por muchas cosas. Si ganas, pegas otro tirón importante y puedes aprovechar los resultados de los cuatro primeros, que se enfrentan entre ellos. Es una jornada muy importante para ganar y colocarse en la zona buena.

-¿Será este partido el definitivo punto de inflexión que necesita el equipo?

-Es importante que la gente entienda que el equipo siempre quiere. Ganar no es fácil, jugar un 'play-off' no es fácil y ascender no es fácil. No podemos dar por hecho cosas que van a costar esfuerzo y trabajo. En la vida nada se consigue sin esfuerzo. Seguir arriba como estamos ahora peleando tiene que ser nuestra ambición y un sueño disputar la fase de ascenso para meter un montón de gente en Chapín y pelear tres eliminatorias. Todo eso es muy bonito pero hay que ir paso a paso, primero hay que ir eliminando rivales.

-¿Por qué en las segundas vueltas siempre es más complicado todo?

-La jornada pasada nos enseñó un poco lo que es la categoría, que el líder pierda en su campo 0-4, que el Lucena no gane en Gerena, que el Ceuta la semana anterior pierda en casa. El otro día lo comentábamos en el vestuario, a estas alturas no hay nadie que no se juegue nada. Por arriba hay siete u ocho equipos que nos jugamos todo porque ya se ha metido el Utrera también y por abajo está todo apretado, hasta el Córdoba B se ha enganchado. Las segundas vueltas son complicadas y tenemos que dar el empujón ante rivales del perfil del Pozoblanco. Es más importante ganar el domingo y hacerlo en Gerena que no perder con el Puente Genil si vienes en una buena dinámica. El enfrentamiento directo no te mete arriba pero hay que ser conscientes de que va a ser todo muy difícil, que nadie te regala nada. Tenemos una ilusión enorme de meternos y si lo logramos, vamos a ser un equipo complicado en el 'play-off'.

-¿Apostará ya el domingo por el 1-4-4-2?

-Me gusta jugar de ese modo, lo probamos en el partidillo en La Juventud y también me hubiese gustado ver a Javi. Probamos varias opciones, entre ellas Bello en la izquierda y Jacobo en la derecha, como hicimos el día del Ciudad de Lucena. Me gusta jugar con dos jugadores juntos arriba o uno y uno pero siempre dos delanteros en el campo, ahora tengo alternativas.

-Casares no jugó ante el Jerez Industrial y Bello disputó medio tiempo, ¿cómo se encuentran?

-Javi podía haber jugado pero los preparadores físicos y los fisios, que son los que llevan ese apartado, me recomendaron que no lo hiciese por precaución, para que llegue perfecto al domingo. Bello ya está entrenando pero aún no está al cien por cien, le faltan un par de partidos para estar a tope, pero es una bala más que tenemos. Desde que llegué es la primera vez que puedo contar con todos menos con Zafra. Le vamos a cuidar bastante para que reaparezca bien, es importantísimo para nosotros y más con la llegada de Antonio. Han jugado juntos y se entienden muy bien, será un hombre vital en el tramo final de temporada porque está fresco.