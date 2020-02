Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, se mostró feliz por el importante triunfo de su equipo ante el Salerm Puente Genil pero la alegría no fue completa por la lesión de Antonio Sánchez, que estará bastante tiempo de baja. El asturiano destacó el trabajo del equipo, que se encuentran "a dos puntos de la primera plaza y la vamos a pelear", y agradeció a la afición su respaldo.

-¿Lo mejor del partido ha sido el resultado?

-Me ha gustado mucho el equipo en la segunda parte y eso que se nos lesionó Antonio, que nos condicionó un montón. Preparamos todo para trabajar con él porque Mika está más cómodo y ha hecho mil kilómetros pero le cuesta mucho más. Ha sido un partido intenso, competido y difícil ante un gran rival. Sólo nos han creado la oportunidad del final y tuvimos esa sensación de angustia. En la primera parte, también nos llegaron en una falta innecesaria y empataron. Controlamos el partido ante un equipo que te exige mucho. Jugamos mucho en campo contrario, no cerramos el partido, no hicimos el 3-1 y es normal que estés en tensión.

-¿El triunfo era obligado?

-Estos son los partidos que hay que ganar, son encuentros ya de otro nivel, así van a ser todos los que nos quedan con los de arriba. Este va ser el perfil de encuentro para estar en 'play-off'. Estamos muy contentos. Hay que seguir trabajando porque estamos a dos puntitos del primero. Están muertos, los chicos han hecho un trabajo excelente. Era muy importante ganar.

-Los goles llegaron en los momentos justos...

-Han sido claves. Desde que llegué nunca nos habíamos encontrado en esta situación. Es diferente, claro. No tiene nada que ver empezar ganando que ir a remolque. Lo único negativo del partido ha sido la lesión de Antonio Sánchez. Es una auténtica putada. Lo demás, todo ha sido positivo. El equipo ha mostrado un nivel de competición altísimo ante un equipo exigente. Repito, son los partidos que hay que saber competir y ganarlos y lo hemos hecho. Marcamos cuando tuvimos que hacerlo y sufrimos cuando tuvimos que sufrir. Son tres puntos riquísimos.

-¿Qué tiene Antonio Sánchez?

-Le tienen que hacer pruebas pero no pinta bien. Es el sóleo y, como he dicho antes, es una auténtica pena. Antonio nos da la vida. Lo hemos comentado ahora en el vestuario, tenemos tres de todo a un excelente nivel pero Antonio sólo tenemos a uno. Me lo decía ahora el míster del Puente Genil, me comentaba que sabía que la lesión les iba a favorecer. Es un jugador importante para esta categoría pero hay que tirar hacia adelante, estamos a dos puntos de la primera plaza y vamos a pelearla. El primero es el Lucena, tenemos que jugar contra ellos y dependemos de nosotros para ser primeros. Vamos a muerte. Si no está Antonio estará Mika y si no estará Amin o estará otro. Hay que recuperar a Antonio para las últimas jornadas para que nos dé la vida. Tenemos que disfrutar de la victoria, que es muy complicado ganar cuatro o cinco partidos seguidos y el equipo lo está haciendo.

-Al final, sólo un cambio en el once...

-Lo que funciona, mejor no tocarlo. Jugar con dos puntas hubiese sido un error porque ellos juegan con tres centrales y cinco por dentro. Goma, Adri y Álex estuvieron muy bien. Lo preparamos todo y, al margen de que el equipo lo está haciendo bien de esa manera. Estuvimos solventes y el equipo llevó el partido a su camino para sumar los tres puntos. Cuando tenemos a todos disponibles todo es distinto. Es que la semana del Rota entrenábamos con doce jugadores. Ahora da gusto, es una pasada tener a todos listos. Fran ha estado genial pero se lo comenté, si el partido hubiese sido fuera, igual no hubiese jugado. Fran en Chapín es fundamental para nosotros, ha participado en los dos goles.

-¿Qué le dijo al final del partido a la afición?

-Le estaba dando las gracias. Es muy importante su apoyo, el final va a ser así, tendremos partidos a muerte si nos metemos en el 'play-off' y ascender es muy muy difícil. Chapín tiene que disfrutar de estos momentos y también empujar. Tiene una acústica muy buena, aunque es grande y la gente está lejos, cuando aprieta se nota. Hay que estar orgullosos de los chavales, del equipo y la comunión que pedí el viernes en rueda de prensa la hemos sentido. Han estado con nosotros y ahí estamos arriba, bien posicionados y satisfechos.