Josu Uribe cumplió en el banquillo del Xerez Deportivo FC el dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura'. El técnico se estrenaba en el banquillo del Alfonso Murube con una valiosa victoria ante un rival directo y sobre el encuentro, explicaba que "sabíamos que el que se adelantase tendría mucho ganado. Somos dos equipos que defendemos bien, uno con la pelota y otro sin ella, y el gol de Adri nos dio más tranquilidad. Pero los últimos 10 minutos, con tres jugadores más nos generó una situación de duda y pasamos cierta inquietud".

Tras un igualado primer tiempo, en el segundo acto el Xerez DFC imprimió más ritmo al partido que le valió para llevarse tres importantes puntos: "Nos pusimos por delante cuando estábamos once contra once en el campo. A partir de las expulsiones el equipo estuvo más nervioso, pero hasta entonces las sensaciones eran buenas y sabíamos que en cualquier contra podíamos hacer daño".

Uribe añadía que en la primera parte el equipo defendió atrás por el mayor dominio del balón del Ceuta, aunque "aún así, a la contra tuvimos nuestras opciones, pero es difícil quitarle la pelota a un equipo como este". Luego "vino el gol, supimos aprovechar los espacios que dejaron y por ese camino iba nuestra idea de partido en la segunda parte".

Sobre el cambio de Zafra en el primer tiempo, Uribe destacó que "tenía alguna molestia. Después, Jacobo ha estado espectacular en todas las acciones, pero vale más prevenir que cualquier cosa. Las sensaciones no eran buenas, así que optamos por sustituirlo".

El técnico xerecista no quiso entrar a valorar las acciones que provocaron las tres expulsiones del conjunto local: "A Sufian lo conozco y sé que no es un jugador agresivo, pero a veces te equivocas. Cuando vea el partido, seguramente podré decir si son expulsiones o no".

En el Alfonso Murube se enfrentaron dos de los gallitos de la categoría y el respeto mutuo imperó durante buena parte del choque: "En la primera parte todo estuvo más controlado, pero en la segunda se ha visto un partido más bonito. Nosotros contraatacamos continuamente, ellos dieron entrada a Chico y Willy y ha sido un partido bonito. Junto al Betis, se han enfrentado dos de los favoritos para estar arriba".