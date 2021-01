Luis Lara: "Para mí, el Xerez DFC tenía mejor equipo el año pasado"

A sus casi 32 años, Luis Lara afronta su sexta temporada en el CD Rota, equipo que recibe este domingo a las 12 en el Navarro Flores al Xerez DFC en el primer partido de 2021 y de la segunda vuelta. El espigado delantero jerezano, que capitanea una nave verderona plagada de jugadores nacidos en Jerez, se ha recuperado a tiempo de una microrrotura en el cuádriceps y está listo para ser de la partida si Paco Peña lo estima conveniente.

“Me encuentro bien y con muchas ganas de comenzar el año con buen pie ante un rival que es uno de los llamados a estar arriba. Les tenemos ganas después del partido de la primera vuelta, en el que creo que merecimos algo más”.

Lara es el máximo goleador del Rota con tres tantos, a dos del trío de cabeza que forman Pablo García (Ceuta), Chuma (Xerez CD) y Máyor (Xerez DFC). El atacante jerezano afirma encontrarse “en mi mejor momento, llevo ya varias temporadas en el Rota y siempre he acabado máximo goleador. Estoy muy integrado tanto en el club como en la ciudad, llevo aquí ya diez años viviendo y se puede decir que son un roteño adoptivo más”.

"Tengo compañeros que han jugado allí y para ellos es especial, al igual que para mí lo es jugar contra el XCD”

Para Luis Lara, el partido no será tan especial que para otros compañeros de su equipo: “Tengo compañeros que sí han jugado en el Xerez DFC como Joaqui, Heredia, Orihuela, Javi Casares... Para ellos sí es un partido algo más especial, como lo es para mí cuando me enfrentó al Xerez Club Deportivo, que es mi equipo y en el que estuve diez años en sus secciones inferiores”, explica.

El punta espera un partido “igualado. Nosotros estamos muy fuertes y atravesamos un buen momento, la lástima fue perder con Los Barrios en el último partido del año, se nos fueron tres puntos importantes”.

En efecto, el Rota pasó de poder acabar la primera vuelta en la tercera plaza a hacerlo en la sexta. Señal de que todo está igualado es que está a los mismos puntos de la tercera plaza como de la última: tres. “Esta liga está muy igualada, cualquiera puede ganarle a cualquiera”.

"Hemos acabado a tres puntos de la tercera plaza y lo vamos a intentar en la 2ª vuelta, soñar es gratis”

El Rota, que está en pleno proceso electoral tras la dimisión del presidente, partía esta temporada con el objetivo de “mantener la categoría sin apuros” y con el paso de las jornadas ha visto que puede pelear por algo más. “Soñar es gratis y queremos hacer una buena segunda vuelta que nos permita al menos luchar por estar entre los tres primeros, no hemos quedado tan lejos en la primera vuelta. Lo que no queremos por nada del mundo es caer en las cuatro últimas posiciones que tendrán que luchar por no descender. Ganando los cuatro partidos que tenemos en esta segunda vuelta en casa y sacando puntos fuera creo que podemos lograrlo”, afirma.

En cuanto al choque del domingo, espera un partido “complicado ante un gran equipo. Quizá el Xerez DFC no sea el de otros años, para mí tenía mejor equipo la pasada temporada, pero no deja de ser un rival muy peligroso y además ha enderezado el rumbo en las últimas jornadas”.

El partido, además, contará con la presencia de 400 espectadores: “Se ha echado mucho de menos a los aficionados en esta primera vuelta. Jugar a puerta cerrada y sin ambiente es algo que nadie desea, pero las cosas se han dado de este modo”.