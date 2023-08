Marcelo da a un buen Xerez DFC el II Trofeo Pepe Ravelo ante el Ceuta (1-0)

El Xerez DFC ha conquistado el II Trofeo Pepe Ravelo al imponerse al Ceuta por 1-0 con un gol del capitán Marcelo Villaça en un encuentro muy serio, en el que se mostró superior al rival tanto en defensa como en ataque y en el que supo sufrir cuando fue necesario. El colegiado anuló un gol a Álvaro Martínez por fuera de juego y Beni estrelló un balón en el poste que mereció mejor recompensa. La nota negativa, los pitos y las críticas a Hugo tanto en la primera parte como al final del encuentro por parte del Fondo Sur.

David Sánchez apostó por una defensa en la que aparecieron de derecha a izquierda Marcelo, Hugo, Rueda y Beni, con una medular en la que volvió a faltar Parejo, que aún no están al cien por cien y ni entró ni en la lista, y de la que tuvo que salir muy pronto Ilias, que se volvió a lesionar, y en la que destacó Álvaro Martínez. Cheikh, con muchas ganas, volvió a ser el referente.

Pitos para Hugo

El choque arrancó intenso, con dos equipos que querían jugar y en el que al Ceuta se le notaba que ya ha iniciado la competición y la calidad que tiene su planel. Obligaba a los azulinos y el cuadro xerecista no le perdió la cara, todo lo contrario. El Xerez DFC a los cinco minutos ya avisó con un buen centro de Beni al que no llegaron ni Cheikh ni Hugo, que fue pitado en el minuto 14 por parte del Fondo Sur y que no tiene nada claro que finalmente se quedará o no, mientras los aficionados de Tribuna reprocharon el gesto de forma contundente. La réplica de los caballas la puso el centrocampista jerezano Adri Cuevas con un lanzamiento que desvió Matías Ramos.

Tanto anulado y balón al palo

Y en el 17', gol anulado a Álvaro Martínez por fuera de juego tras recoger un rechace del meta Álex Macías después de un lanzamiento duro de Cheikh. Los azulinos comenzaban a tener más el balón y a llegar más al área con transiciones rápidas, pero les seguía faltando tranquilidad a la hora de tomar la decisiones en ataque para definir con acierto. A balón parado, en el 26', la más clara para los azulinos. Beni estuvo a punto de abrir la lata, pero su lanzamiento desde el lateral se estrelló en el palo. Fue la última opción clara de un primer tiempo entretenido y de bastante nivel.

Cambios y gol de Marcelo

Al segundo acto, el Xerez DFC entró con ganas, quería el partido y se adelantó en el marcador en el 55', justo después de un triple cambio caballa. Marcelo, en una de sus internadas, recogió un balón al que no llegó por poco un luchador y participativo Pepe Rincón. 1-0 y el capitán azulino le ponía su firma al primer gol de la pretemporada de su equipo en Chapín, ya que hasta este miércoles no lo había pisado.

A falta de un cuarto de hora, David Sánchez decidió agotar los cambios, realizó cuatro de una tacada y, entre ellos, Carri, muy ovacionado por la grada, entró por Pepe Rincón. El técnico también recompuso la distribución de su equipo sobre el verde y pasó a jugar con tres centrales.

El Ceuta, con el carrusel de cambios, bajó el pistón, aunque lo intentaba con disparos lejanos, frente a un cuadro azulino bien posicionado, seguro y con las ideas claras pese a los múltiples cambios que hizo David Sánchez. De todos modos, los de José Juan pisaron el acelerador en los últimos minutos. Primero Jota (85') y en el 86', Uche la tuvo, pero Matías Ramos tiró de reflejos y evitó la igualada. Los xerecistas supieron agarrarse al gol de ventaja y lo defendieron con firmeza y acierto.