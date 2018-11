Masegosa, técnico del Xerez DFC: "El derbi hay que tomárselo con normalidad"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, se toma el derbi ante el Xerez CD de este sábado en La Juventud como su presidente, Rafael Coca: "Sinceramente, hay que tomárselo con normalidad. Las palabras del presidente al principio de la semana han marcado un poco toda la línea que ha decidido llevar el club. No he hablado con él pero coincido con él en que hay que darle cierta normalidad. Son tres puntos que queremos ganar pero no son más importantes que los del día del Algeciras o los del día del Guadalcacín. Estamos metidos en una lucha diaria que es conseguir objetivos y para conseguir los objetivos necesitamos ganar muchos partidos y también el del sábado".

Su equipo llega a esta cita en un buen momento y en la parte alta de la tabla, mientras que el XCD lo hace en la zona baja y con una semana llena de problemas. El técnico xerecista asegura que eso no les convierte en favoritos. "Las semanas son duras en función de los resultados. Después de haber ganado en Lebrija como ganaron, todas las vicisitudes son más llevaderas, igual que a nosotros también nos ha hecho llevar la semana con más optimismo ganar al Espeleño. Todos los equipos tenemos condicionantes que nos pueden restar a la hora de mostrar nuestra mejor versión".

El derbi se va a jugar en La Juventud, escenario que ellos descartaron la pasada jornada por su mal estado. Advierte que "es lo que hay. La diferencia es que ahora no podemos elegir. Es una constante para nosotros, siempre queremos el campo en el mejor estado posible porque nos beneficia a nuestro juego pero tenemos que acostumbrarnos a cualquier circunstancia, esto no es ni Primera ni Segunda División. De hecho, en Bornos no se veía en los últimos veinte minutos. Tenemos que ser capaces de crear una metamorfosis en el equipo y adaptarnos rápidamente a todo. Tendremos una idea de juego pero si a lo largo del partido no se puede llevar a cabo, tendremos que buscar otra".

Bajo su punto de vista, el Xerez CD, tiene "muchas cosas buenas", lo que sucede es que "el análisis del rival lo hago en función de los últimos tres o cuatro partidos y ellos han cambiado bastante por el tema del entrenador. Nunca habían jugado con defensa de tres y el otro día lo hicieron. Esta circunstancia lo convierte en imprevisible, no tengo muy claro cómo van a salir. Tengo una idea de lo que puede pasar pero tengo dudas y entonces lo que hago es centrarme mucho más en los míos. La información que le das a tu plantilla del rival tiene que ser exacta y concreta para no marear a los jugadores, prefiero no decirles nada antes que explicarles puede pasar esto o aquello".

En el Deportivo es baja Pedro Carrión, un futbolista al que dirigió en el San Fernando. En ese sentido, apunta: "Me da igual quién juegue de ellos, centro mucho todo en mi equipo, en sacar nuestra mejor versión, en cómo lo vamos a hacer. Sólo doy información cuando tengo algo concreto, si no juega Carrión lo hará otro y lo hará igual de bien".

Con un campo en mal estado, el físico puede ser importante. Masegosa considera que el partido "va a estar condicionado por el campo. Si está irregular y pesado, todos los aspectos técnicos y demás se notarán más en el juego. El tema físico sería un condicionante en ese sentido pero a nivel motivacional, los dos equipos vamos a estar al cien por cien".

Por último pide a la afición a la hora de acudir a este partido que "haga lo que le salga un poco del corazón en una situación muy concreta. Es un encuentro más pero cada uno debe hacer lo que crea conveniente, no le impongo a nadie nada. A partir de ahí, no necesito que mi afición se desplace para sentir su apoyo, la necesito conmigo en casa, cuando vamos perdiendo 0-1 y no paran de animar. No necesito un desplazamiento masivo, la necesito en el día a día y ese respaldo lo tenemos".