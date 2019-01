"No podemos perder tensión para seguir transmitiendo ahora ilusión y confianza"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, confía en sumar los tres puntos en la primera salida de 2019, una cita que les conducirá hasta Lepe para medirse a un rival "con argumentos, pero que no acaba de arrancar". El preparador azulino destaca la implicación de sus futbolistas, les pide tensión para seguir transmitiendo y admite que de no haber ganado al Utrera y de mejorar la imagen "no soy tonto y sé que de no reaccionar a lo mejor mi puesto corría peligro".

-¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos tras el triunfo frente al Utrera?

-El ambiente ahora es totalmente diferente, no sólo en el vestuario, también se palpa un poco fuera. El domingo, al margen de ganar, lo que hicimos fundamentalmente fue transmitir. Transmitir ilusión, intensidad y confianza en hacer una segunda vuelta en la que demostremos que podemos ser un equipo fuerte de la categoría que aspira y puede luchar por todo.

-¿Debe ser ese partido un punto de inflexión?

-Creo que fue más el día de Gerena. Nos fuimos de vacaciones y fuimos capaces de volver con entrenamientos más continuados, ya que llevábamos varias semanas sin esa planificación por culpa de los partidos jueves, domingo, jueves. El parón nos vino bien para desconectar y empezar a trabajar más duro para afianzar algunos conceptos que teníamos un poco olvidados respecto al sistema de juego y se han incorporado algunos futbolistas que nos han ofrecido otra cosa. Digo que el punto de inflexión pudo ser Gerena porque en Bornos ante el Malagueño ya se vio otro equipo y le ganamos. Ofrecimos las mismas sensaciones que el domingo.

-¿Satisfecho entonces?

-Mucho, pero hay que darle continuidad a esa situación, hay que seguir transmitiendo. No podemos pasar de ese estado de alerta máxima en el que parecía que nos encontrábamos a caer del todo. Hay que buscar el equilibrio y ser capaces de colocarnos en un punto intermedio que nos permita trabajar con tensión. El trabajo de la semana se refleja el domingo en el campo casi siempre.

-¿Le preocupa que el equipo se pueda relajar en Lepe después del gran encuentro ante el líder?

-Sí porque mi equipo siempre ha carecido de eso. Igual que hemos sabido responder en los momentos delicados, también nos ha faltado regularidad. Y no es que nos relajemos pero sí que es verdad que nos ha faltado un poquito de tensión y hay que mantenerla. No tenemos que cambiar nada, tenemos que continuar exactamente igual, con las mismas ganas, con la misma necesidad de cambiar esa corriente que se creó antes de irnos de vacaciones. Soy optimista porque los entrenamientos de la semana me dan pie a se confiado. Se ha trabajado con mucha intensidad y los jugadores están muy implicados. Todos han sido muy participativos. Estamos entrenando bien y vamos a hacer un partido muy serio en Lepe.

-¿Qué espera del San Roque?

-Es uno de los equipos de la categoría que más desconcertado me tiene. No ha comenzado bien, ha cambiado de entrenador y tenía unas expectativas altas que no está cumpliendo. Tiene jugadores muy buenos, hay otros que se quieren marchar, han firmado a un nuevo técnico... Desde el punto de vista técnico, tienen argumentos para hacer cosas pero es cierto que no terminan de arrancar.

-Antonio Jesús es el último futbolista que ha llegado a su plantilla, ¿está listo para debutar?

-Le veo muy bien porque algunas de sus características se ajustan bastante a nuestra forma de jugar pero tiene que ganarse el puesto. El mero hecho de llegar no garantiza la titularidad, viene a participar y hay otros que lo están haciendo bien en su puesto. No sé si va a ser titular pero sí que tendrá minutos.

-¿Llegará algún fichaje más?

-Alguno más a va llegar, lo que no sé es si vendrá uno o llegarán dos. Si llegan dos, nos quedaríamos un poco en la misma situación de partida. Tenemos hasta el día 31 y creo que podemos mejorar la plantilla. Edu lo está haciendo bien, nos ha traído a dos jugadores que nos ha subido el nivel y en eso estamos. Necesitamos un central y el otro puesto va a ir encaminado a lo que pueda salir bueno en el mercado que no tengamos.

-Echando la vista atrás, ¿sintió en algún momento que su puesto peligraba de haber perdido ante el Utrera?

-Siempre que hay un ambiente enrarecido por cualquier situación, no sólo por una racha de resultados, también puede ser por una disputa o algo que pase, el entrenador está ahí en entredicho. Lo que pasa es que todo es como muy continuado. No soy ningún tonto y sé que, no el día del Utrera, pero de continuar con esa racha de no transmitir a lo mejor corría peligro mi puesto. Como entrenador, prefiero saber si me la juego o no. Prefiero saber si este partido no lo gano, mi puesto corre peligro, me echan. ¿Por qué no? Es algo que quiero transmitir a los jugadores, que igual que yo estoy un poco en estado de alerta, ellos también tienen que estarlo. No es malo, veníamos de unas semanas en las que han salido tres y han llegado dos. Hay que estar en alerta para conservar tu puesto de trabajo. La situación del club no la veo mal, eso nos debe permitir confiar en una segunda vuelta muy buena, que nos permita soñar con la fase de ascenso. Por todo eso, veo un poco desmedida esa situación tan extraña.