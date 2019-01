"El máximo responsable de las salidas de Regino, Jojo y Rojas soy yo y luego ellos"

-LLega el líder, ¿el mejor regalo de Reyes sería la victoria ante el Utrera?

-Es algo que se le puede pedir a los Reyes por el día, pero sería más ambicioso, le pediría una segunda vuelta repleta de buen juego, de transmitir y de conexión igual que vimos en los últimos minutos del día del Écija. Tenemos que creer todos que somos capaces de hacer un segunda vuelta y convertirnos en ese equipo fiable que hemos sido durante algunos tramos de la primera.

-¿Qué espera de este partido?

-El otro día jugamos un amistoso frente al Málaga B y creo que si seguimos en esa línea, vamos a ser muy seguros porque fuimos intensos, cogimos muchos conceptos. Digamos que se instaló esa corriente de juego que podemos instalar en la segunda parte de la Liga. Creo que el partido va a ser bonito, ante un rival que tiene buenos jugadores, que está muy bien entrenado por Jesús Galván y que va a venir a un escenario en el que se va a sentir muy cómodo y va a estar muy motivado. Enfrente se va a encontrar a un equipo también muy motivado, que quiere enganchar a la afición y que va a transmitir, seguro.

-¿Es más importante en este encuentro el resultado que el juego?

-La victoria siempre es lo más importante ante el Utrera, ante el Guadalcacín o el Ceuta, lo que pasa es que tenemos que intentar hacer cosas para ganar y entre ellas está el juego. Hay un objetivo, que es ganar, y hay un contenido, que es el juego, cómo quiero ganar. Está todo muy entrelazado.

-Se ha quedado sin Regino y sin Rojas, ¿esas dos ausencias le va a conducir a realizar variantes en la forma de jugar?

-Ya hemos jugado muchas veces sin Regino y sin Rojas.

-¿Qué opina de la salida de estos dos jugadores y la de Jojo?

-Cuando sale un jugador es evidentemente porque se quiere mejorar y porque no vamos primeros de forma destaca. En esas salidas, los máximos responsables son ellos y yo y siempre hay un poquito de parte de culpa del resto de los compañeros. Así se lo he hecho ver al resto de la plantilla. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos y las cosas vienen jodidas, el máximo responsable soy yo y ellos también tienen culpa.

-¿Espera refuerzos sólo en defensa?

-Ya hemos incorporado a un jugador como es Khalok, que ya quisimos firmar en verano pero fue imposible porque se marchó al filial del Elche y fue imposible. Queríamos a este jugador porque pensamos que nos va a aportar algo distinto a lo que nos dan Heredia y Bello. Él nos puede dar desborde, algo más de gol, ser más profundos y más verticales. Es algo que necesitábamos desde el principio. Para la parte de atrás, jugamos un poco con las opciones de Adrián Rodríguez y de Rodri, que pueden jugar tanto de central como de pivote. La mejor alternativa que salga en esa posición será la que nos quedemos.

-Para el lunes se ha quedado con lo justo, ¿va a dar entrada en la convocatoria a jugadores de la cantera?

-Si ellos piden paso, sí. Lo que sucede es que no podemos hacer algo que pasó el día del Écija. No podemos quitarle jugadores al filial para que vengan al banquillo, por circunstancias no jueguen y el filial no pueda cumplir su objetivo. Evidentemente, primero está el primer equipo pero tampoco queremos echar por tierra el trabajo de Francis y de los jugadores para que vengan de relleno al banquillo. Me parecería muy poco ético hacia todas las personas que trabajan en el filial. Yo tengo una política de funcionamiento. No miro la edad, ni cuánto cobra, ni dónde ha jugado para montar el equipo inicial ni la convocatoria. Por lo tanto, si alguien del filial me pide paso en cuanto a trabajo e intensidad o juego, lo voy a poner

-¿Le falta gol al equipo?

-Normalmente, tendemos a separar las facetas del juego y es un error que cometemos a la hora de analizar por qué pasan las cosas. Hay fallos individuales, pero el análisis del juego de un equipo no se puede hacer en base a si marca muchos o encaja pocos goles. Igual los centrocampistas tienen que aportar algo más en las acciones de ataque o igual los defensores tienen que aportar algo más en la salida de balón. Esto es fútbol y no siempre todas las ocasiones se convierten, ese tipo de errores suceden en todas las categorías. No es tan fácil.

-Las críticas no paran..

-Todo el mundo puede criticar, todo el mundo puede opinar pero todas las críticas no son respetables. Si no están argumentadas, no son respetables. Yo puedo opinar sobre cualquier tema, pero si no sé del tema, no es respetable. La grandeza del fútbol y por eso mueve tanto es que todo el mundo sabe de fútbol. Las críticas hay que aceptarlas como son, las opiniones están ahí. Hay que saber filtrarlas para saber crecer, que es lo que he hecho toda mi vida. No me voy a crear una armadura de no oír nada pero tampoco voy a ir a pecho descubierto para que todo lo que se diga del entrenador no lo medite. Estoy acostumbrado a las críticas, las acepto y las llevo bien pero eso no quiere decir que vaya a modificar algunas cosas o que esté de acuerdo con esa opinión que se ha hecho.

-¿Qué opina del comunicado de la directiva?

-Me parece acertadísimo. Me parece ejemplar todo lo que está haciendo esta directiva desde el día que me sentó para decirme el día que me firmó que asciendes o te tienes que ir. Las exigencias eran máximas y los pies estaban en el suelo porque si no se subía igual el proyecto se tambaleaba o no, pero ya hubiese sido el segundo año de fracaso porque quedar sextos el año anterior sí lo era y de ahí las exigencias de subir sí o sí. Me lo dejaron claro todos, o asciendes o te vas y también nosotros. Ahora, han sacado un comunicado que creo que es muy coherente, en el que hacen un llamamiento a la unión y al respeto porque escuchan a todo el mundo. Hacen un llamamiento a los aficionados para que se expresen en los foros abiertos y en los cauces que ellos tienen para hacerlo. He estado en muchos sitios y creo que sólo aquí los socios pueden participar tan activamente para los cambios. Eso también me parece alucinante y es importante, es un patrimonio del club y de los socios. Al comunicado le doy un diez, independientemente de que sé qué posición tiene el entrenador. Si vas ganando partidos y vas cumpliendo los objetivos sigues y si no, te tambaleas y, a veces, hasta cumpliendo los objetivos vas a la calle. Esto no es una ciencia exacta. Y no hablo para dorarle la píldora a la directiva porque no me hace falta, lo que tengo que hacer es ir ganando partidos, que mis jugadores estén conmigo, intentar transmitir y no hay más.

-En base al presupuesto de la primera plantilla, ¿hay que ascender por decreto?

-Hay mucho cuento en cuanto a lo que se vende, a la envoltura, y cuando escarbas te encuentras con otras cosas y digo esto porque las diferencias de presupuestos no son abismales. Me voy a centrar en mi equipo, nuestro equipo no tiene diez veces más presupuesto que los siete equipos que están arriba. Creo que algunos tienen presupuestos mayores y los habrá menores. No obstante, en esta categoría los presupuestos no son tan importantes, son secundarios. Es un arma de doble filo, no creo que el presupuesto de los equipos, dentro de unos cauces normales, sea significativo a la hora de lograr un ascenso.