Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, apuesta por ganar y una semana de nueve puntos

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, encara la tercera cita de la semana ante el Salerm Puente Genil “confiado después de dos victorias seguidas, pero no podemos caer en un exceso de euforia. Después de dos derrotas estaba tranquilo y ahora lo estoy también después de dos triunfos. Los extremos no me gustan ni son buenos. Estamos ya metidos de lleno en la pelea por los puestos de la fase de ascenso, tenemos los mismos puntos que el Cádiz B, y es evidente que queremos estar ahí cuanto antes pero tampoco hay que obsesionarse. Queda un mundo, la temporada es muy larga. Lo más importante es llegar en la misma situación que nos encontramos ahora en el último tercio de Liga”.

Sobre el partido, resalta que “es un encuentro para sacarlo adelante, para mantener la dinámica positiva y encadenar tres jornadas sin perder como hicimos hace un mes. Sumar los tres puntos nos daría un salto importante tanto a nivel moral como a nivel de clasificación”.

La cita en el Manuel Polinario la espera “similar a la de Lucena del pasado domingo. Tienen un buen equipo, se encuentran en la zona cómoda de la tabla y eso les hace más peligrosos. Están cumpliendo con sus objetivos y les permite jugar sin tanta presión. Además, en su campo son muy competitivos, la afición aprieta mucho y eso les da un plus. Tendremos que adaptarnos a las condiciones del partido y no cometer errores que nos cuesten goles”.