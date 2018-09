Masegosa "Mis futbolistas se merecen un diez por el desgaste"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, se llevó la primera gran alegría de la temporada y no lo ocultó en sala de prensa. El técnico azulino, en primer lugar, quiso "felicitar a todos los jugadores por el primer triunfo" y luego admitió que "ha sido sufrido porque perdonamos. Tuvimos un inicio de partido muy bueno, una primera parte en la supimos meternos en campo contrario y circular. Nos faltó lo que nos ha faltado todo el partido, finalizar las buenas acciones de gol que hemos tenido. Suele pasar que cuando vas 1-0, has hecho una buena primera parte y ellos se quedan con 1-0, se meten atrás y saben qué tienen que hacer, defender y salir a la contra. Así, si no sentencias empiezas a temer que puedes perder lo que has conseguido en la primera parte, de ahí el sufrimiento final. De todos modos, la cuestión está en que teníamos que haber finiquitado el partido mucho antes. La próxima vez, trataremos de hacerlo. Esto no es siempre como uno quiere".

El San Roque con uno menos dio la cara y el preparador sevillano matiza que "ellos tenían claro el guión a seguir, además un guión que les viene bien porque tienen gente rápida arriba. Su idea era defender e intentar no encajar más goles para montar contras. Nosotros, después de una primera parte brillante, teníamos que intentar cerrar el partido con un segundo gol pero no supimos. Hay una lectura positiva y es con la que me quedo, que el equipo ha mostrado una imagen en la primera parte que me ha gustado y otra negativa en el segundo tiempo, debimos sentenciar en alguna de las ocasiones que tuvimos".

Sobre los numerosos cambios que realizó, explicó: "Estoy para buscar soluciones y soluciones buscaba. No lo veía claro y buscaba matices. Cuando algo no marcha como esperamos hay que probar cosas y hay momentos en los que hay que pegar un giro respecto a la alineación, respecto a los estímulos. Buscábamos ganar el partido. Igual la próxima semana, cambiamos otra vez. Todos los cambios se hacen bajo una idea, que es la de mejorar, eso es una constante. Juan Gómez estuvo bien la primera parte en el lateral y nos salió bien en la primera parte, en la segunda era más complicado porque el equipo estaba muy cerrado. Rojas también ha entrado, queríamos salida de balón, ganar altura, que nos ha venido muy bien, y dar más empuje al centro del campo con Adri Rodríguez".

Jorge Herrero fue el autor del primer gol del Xerez DFC en Tercera y Masegosa valoró su actuación. "Ha marcado un gol y ha podido hacer tres, estrelló un balón en el palo. No me sorprende juegue en la posición que juegue, le he tenido en Segunda B mucho tiempo y es el jugador que mejor entiende los movimientos dentro de mi modelo de juego porque ha jugado de pivote, de interior, de lateral, de central. Jorge está bien y ha jugado bien, como el resto del equipo. El resto del equipo ha estado muy bien, todos han hecho un desgaste físico terrible, aunque algunos han estado más afortunados que otros, esto es fútbol, pero todos se merecen un diez".