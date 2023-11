Mikan, en el entrenamiento del Xerez DFC con el brazo izquierdo en cabestrillo

El jugador serbio Mihajlo Mikan no está teniendo nada de suerte en su etapa en el Xerez DFC. El futbolista llegó a España en el mercado de verano para reforzar el ataque de los azulinos, pero en el segundo partido de pretemporada se fracturó la clavícula durante el triangular que disputó el equipo en El Picacho contra Rayo Sanluqueño y Estepona.

Posteriormente, el atacante no tenía los papeles en regla -Serbia no pertenece al espacio Schengen de la Unión Europea- y tuvo que regresar a su país junto a su otro compañero serbio Jovanovic, fichaje que el club terminó desestimando, según explicó el por entonces director deportivo Edu Espada, por falta de adaptación.

La entidad sí contaba con Mikan, quien regresaba hace un par de semanas al club para ponerse a punto físicamente mientras se tramitaba un permiso de estudios con el que poder permanecer en España. Sin embargo, el jugador apenas pudo aguantar en el primer entrenamiento, volviendo a tener molestias en la clavícula afectada, la izquierda. Este miércoles ha aparecido en el entreno con el brazo en cabestrillo, ha departido unos minutos con el entrenador y posteriormente se ha marchado con Juan Carlos Ramírez, miembro de una secretaría técnica 'sin jefe' desde la destitución de Edu Espada la pasada semana.

Mihajlo Mikan fue uno de los primeros refuerzos que anunció el Xerez DFC de cara a la nueva temporada y a sus 20 años se trata de una una apuesta de futuro. En su momento, firmó por una temporada con opción a otro en función del cumplimiento de una serie de objetivos. Nacido en Belgrado en marzo de 2003 y formado en los escalafones inferiores del Estrella Roja, el club con más historia y palmarés del país, Mikan militó la pasada temporada en el FK Zemun, equipo de su localidad natal. El serbio se desenvuelve tanto en la banda izquierda como en la punta del ataque, una demarcación en la que el Xerez DFC está muy necesitado, ya que de momento ni Cheikh ni Friaza están llevando el peso goleador del equipo.