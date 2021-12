Nafti, entrenador del Leganés, se rinde al Xerez DFC y a la afición

Sincero ante todo. Mehdi Nafti, técnico del Leganés, valoró de forma positiva el triunfo ante el Xerez DFC por 1-2 de su equipo en Chapín y el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, peno fue directo. "Disfruté cuando el árbiro pitó el final. No he visto mucha diferencia de categoría, nos han puesto en apuros. El Xerez DFC fue un equipo entregado, que se esforzó. Jugnado así, este equipo en Liga tirará para arriba. Me había imaginado un partido así, en el inicio del segundo tiempo los metimos en el partido con muchas caíadas en campo propio y estuvimos torpes y lentones con balón. Me esperaba esa intensidad y esas ganas del rival".

Con el 0-1, el Leganés bajó el pistón y Nafti no cree que fuese relajación, ya que "tomamos la decisión de apostar por jugadores con menos minutos y no fue relajación, fue cuestión de ritmo. Los futbolistas necesitan automatismos y la parte física era muy importante para nosotros. Había gente que no estaba acostumbrada a jugar de inicio y es normal ser un poquito torpón y que el rival te supere a nivel de intensidad. De cara al futuro, nos va a venir bien. La prórroga estuvo cerca, pero no tuvumos miedo".

Por último, sobre el ambiente en Chapín no dudó al afirmar que "yo he jugado en este campo hace muchos años, no recuerdo si con el Murcia o el Racing de Santander. Hay un club y una ciudad entera que están deseando tocar el fútbol profesional y me gustaría pensar que es cuestión de tiempo si hacen las cosas bien. A raíz del 1-1, la afición se volcó y enchufó al equipo en el segundo tiempo, le dio alas. España necesita un estadio y una ciudad así a un nivel profesional".