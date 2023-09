Oca, y Ramos Mingo, cara y cruz en el entrenamiento del Xerez DFC en Chapín

El Xerez DFC ha realizado este miércoles una intensa sesión de entrenamientos en Chapín tras la jornada de descanso del martes. David Sánchez, técnico azulino, ha podido contar con el central Antonio Oca, ya recuperado de su rotura muscular, aunque se ha pasado toda la pretemporada en blanco y aún no está al cien por cien, y no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros el guardameta Matías Ramos, que se fracturó la nariz el domingo ante el Salerm.

El técnico azulino recupera de cara al enfrentamiento del domingo (18:30) en el Eloy Ávila contra el Bollullos al centrocampista Álvaro Martínez tras cumplir el domingo la sanción que tenía pendiente del curso pasado y ya comienza a perfilar el que será su primer once como visitante y sobre un terreno de juego diametralmente opuesto a Chapín. El césped artificial se encuentra en muy mal estado -será cambiado en las próximas semanas-, no permite florituras y el rival, aunque intenta tocarla especialmente del centro del campo hacia adelante, no se complica.

El Bollullos 23/24 es muy distinto al de la pasada temporada y, aunque se ha reforzado, ha perdido a dos futbolistas que eran clave, el ariete Álex Rubio, figura importante en el esquema de un Mario Rodríguez que siempre suele apostar por el 1-4-1-4-1, aunque a veces opta por el doble pivote, y la centrocampista Kevin Bautista. El centrocampista se ha marchado al San Roque de Lepe a Segunda RFEF y estuvo a un paso de recalar en el Xerez DFC en el mercado de invierno, pero finalmente optó por seguir en la escuadra condal.

David Sánchez está muy pendiente de la evolución del cancerbero argentino cedido por el San Fernando. De momento, es una incógnita su presencia en Bollullos, pero es complicado que esté listo para ser titular, ya que se expone a recibir un golpe en cualquier acción aérea con los rivales. En este caso, su puesto sería para el lucentino Juanlu Llamas y tendrá que tirar, como ha hecho durante la pretemporada en algunos encuentros, de uno de los porteros del filial, que este fin de semana también comienza la liga.

La defensa funcionó bien ante el Salerm Puente Genil y es más que probable que repita, con Hugo y Rueda como centrales y los jerezanos Marcelo y Beny en los laterales. Rafa Parejo es fijo en la medular y el resto de posiciones pueden variar con el alta de Álvaro Martínez. Se disputarán las plazas Oriol, Ilias y Carri.

En ataque, en Chapín se decantó por colocar de titular a Pepe Rincón y Antonio Moreno abiertos a banda y a Cheihk como jugador más adelantado. En Bollullos, los azulinos lo tendrán más complicado para ser tan protagonistas tanto por las características del campo como por las del rival y tendrán que sacar a relucir otras cualidades para sacar tajada de su primer desplazamiento. Las segundas jugadas y las acciones a balón parado tendrán mucho peso.

Los azulinos tienen previsto realizar este jueves en el campo de Picadueñas, de césped artificial, una nueva sesión de trabajo, en la que volverán a participar jugadores del filial y del equipo juvenil, y el preparador sevillano seguirá sacando conclusiones.

La afición, con el equipo

La afición arropará al equipo en este primer desplazamiento del curso y el ritmo de venta de entradas a ocho euros, que ha terminado este miércoles, ha ido bastante bien. Además, la Unión de Peñas Xerecistas ha fletado un autocar y ha confirmado que viajará.