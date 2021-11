Oca, el 'jefe' de la defensa del Xerez DFC está de vuelta

Antonio Oca, central del Xerez DFC, es el 'jefe' de la defensa azulina. La pasada jornada se perdió el choque en Montijo por su rigurosa expulsión por dos tarjetas amarillas frente al Vélez y tiene unas ganas enormes de volver a jugar.

Su reto ante el Cádiz B en Chapín, el mismo del equipo, "romper la dinámica, hacer las cosas lo mejor posible, recuperar las sensaciones y volver a ser nosotros mismos, que es lo que nos ha faltado en los últimos compromisos que no hemos logrado sacar adelante. El domingo se nos presenta el escenario perfecto con los nuestros y no podemos dejar pasar esta gran oportunidad".

Bajo su punto de vista, "los dos equipos encaramos este enfrentamiento necesitados de puntos, los dos llegamos después de perder un par de partidos, pero aún así, creo que va a ser un partido bonito y muy disputado. Para llevarnos el triunfo está claro que tenemos que mejorar. El míster es lo que nos está inculcando".

Lo que también tiene claro Oca es que no se fía de ningún rival se encuentre en la posición en la que se encuentre. "No nos podemos fiar de nadie, cualquier rival de esta categoría te puede pasar por encima si no estás bien y ya tenemos experiencia. Ahí está lo que nos pasó en Vélez. Todos los equipos tienen jugadores de calidad, que te pueden hacer daño".

Del encuentro en Málaga no quiere ni acordarse tanto por su expulsión como por el resultado y sobre el del domingo pasado en Montijo confiesa que "lo seguí por televisión y sufrí muchísimo, lo pasé fatal. Desde dentro se sufre muchísimo menos, el peligro se ve venir".

Los derbis se suelen vivir durante la semana de una forma un tanto especial. El xerecista subraya que estos días para ellos están siendo "normales. Estamos preparando esta cita como una más, aunque sí que es verdad que de cara a la afición y a los seguidores que lo vean de fuera sí que tiene un poco de morbo por eso de Cádiz-Xerez. Para nosotros hay en juego tres puntos más. Son ellos los que vienen y esperamos un equipo joven, que juegan bien desde atrás y es muy dinámico"

Al filial lo espera "complicado, nos plantará batalla. Es un equipo joven, con jugadores de calidad, les falta un poquito de experiencia, pero no podemos fiarnos. Insisto, aunque suene a reiterativo, la clave de todo está en ser nosotros mismos. Si somos nosotros, apretemos arriba, somos pesados, intensos y no damos un balón por perdido a todos los rivales les cuesta muchísimo superarnos. Hay que intentar por todos los medios que no se sientan nunca cómodos".

Lo normal es que el jerezano recupere su puesto en el centro de la zaga junto a Alberto Durán, que también volvería, pero advierte que "eso depende del míster. Los dos nos entendemos bien y llevábamos juntos bastantes jornadas. Lo que sí sé es que tengo muchísimas ganas. Como he comentado antes, ya toca volver a dar una alegría a la afición por todo lo que nos apoya llueve o ventee, en casa o fuera. Lo importante es eso, ganar, independientemente de los futbolistas que salgamos. Somos una plantilla y todos tenemos que dar lo máximo".

Cuando ya se han disputado dos meses de Liga, la categoría está resultando "complicada. Todo está muy igualado, ganas dos partidos seguidos y te metes arriba y los pierdes y te ves abajo. Es lo que nos está sucediendo un poco a nosotros, debemos ser más regulares, estamos teniendo unos picos que no son muy normales".