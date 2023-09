Pedro Pata refuerza el flanco izquierdo del Xerez DFC

El Xerez DFC ha cerrado un acuerdo con el futbolista de 23 años Pedro Pata de los Reyes, jugador de banda izquierda que puede jugar tanto en el lateral como en el extremo zurdo. Edu Espada cerró la contratación del jugador de Punta Umbría (1/5/2000) en la noche del pasado martes y el futbolista tiene previsto incorporarse a los entrenamientos del equipo este jueves, por lo que llega a tiempo para el debut en Liga contra el Salerm Puente Genil.

Pese a su juventud, Pedro Pata tiene ya bastante experiencia en Tercera RFEF. En la campaña 21/22 disputó 28 partidos en el Recreativo de Huelva que fue campeón del Grupo X y con el que ascendió a Segunda RFEF. Esa temporada, Pata rozó los 2.000 minutos y anotó un gol. La pasada temporada la comenzó en el Decano, aunque se marchó posteriormente al Calahorra, de Primera RFEF, donde no tuvo demasiados minutos.

Pata destaca por su desborde, velocidad y buen manejo de balón, pudiendo jugar también a pierna cambiada. Su trayectoria deportiva comenzó en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva, pasando también por las canteras de grandes clubes como Betis, Sevilla y Granada.

Aún en etapa juvenil, Pedro Pata ya disputaba la Primera Andaluza Senior, donde militó en el Ayamonte anotando 8 goles. Posteriormente pasó por el Bollullos en División de Honor y volvió al Recreativo de Huelva, donde participó en el ascenso a Segunda Federación. "Desde el Xerez Deportivo FC damos la bienvenida a Pedro Pata y le deseamos los mayores éxitos vistiendo nuestra camiseta", ha anunciado el club.

el director deportivo azulino, Edu Espada, anunciaba el acuerdo durante la presentación del meta argentino Matías Ramos y decía esto de Pata: "Es el perfil ideal para nuestro proyecto, un jugador con experiencia en un club (el Recre) que ha tenido una exigencia parecida a la que tenemos nosotros. Es un futbolista que está acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios y aunque con pocos minutos en la última mitad de la pasada temporada, viene de jugar minutos de calidad en Primera RFEF y creemos que nos puede ayudar".

Con la llegada de Pedro Pata, el Xerez DFC tiene ya 17 fichas de la primera plantilla, aunque la próxima semana Cheikh pasará a tener licencia del primer equipo. De este modo, el club todavía podría acometer cuatro fichajes más y Edu Espada, director deportivo de la entidad, no cierra la puerta a más refuerzos. "Tenemos fichas libres y estamos pendientes del mercado. Nuestra valoración de lo que tenemos es buena, estamos contentos con lo que hay y creemos que la plantilla es lo suficientemente competitiva y de calidad para afrontar el reto de ir partido a partido y sacar los máximos puntos posibles. Hay fichas libres y si el mercado nos da oportunidad no vamos a mirar hacia otro lado".