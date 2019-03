Ravelo, primer presidente del Xerez DFC, ya tiene su campo

Pepe Ravelo ya tiene su campo. Emocionadisímo, arropado por Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez; Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, su familia, una amplia representación de su junta directiva y un buen número de aficionados, descubrió la placa con su nombre. La junta de Gobierno Local había aprobado hace unos días el nombramiento del campo de fútbol Anexo a Chapín como 'Campo de Fútbol Pepe Ravelo'.

Orgulloso y atento como siempre, dio las gracias a todos: "Le doy las gracias al Xerez DFC por realizar esta solicitud y al Ayuntamiento por aceptarlo. Nada me hace más feliz que una instalación deportiva lleve mi nombre. Siempre he estado vinculado al deporte y todo lo que sea fomentar la base me agrada".

Ravelo quiso compartir el homenaje, "primero con mi mujer, ya que sin su apoyo no hubiese conseguido las cosas que he logrado, luego con mis hijos y nietos, con todos los socios del Xerez DFC y termino diciendo que con todos los xerecistas. Si esto me lo han concedido ha sido por el deporte. He jugado en el Xerez CD y cubierto algún puestecillo en este club. Gracias de todo corazón al Ayuntamiento por esta distinción".

Por último, pidió "colaboración para seguir fomentando a este club para que, poco a poco, vaya tirando hacia arriba. Vamos a progresar con la ayuda de todos. Ser xerecista es pensar qué le puedo dar al Xerez, no qué me puede dar el Xerez a mí. Ojalá salgan de aquí muchos deportistas, futbolistas y atletas".

Por su parte, Mamen Sánchez aseguró que ya está abierto el proceso para nombrarle Hijo Adoptivo de Jerez. "Pepe lo merece y nos hemos puesto de acuerdo rápido. Cuando ha visto a tanta gente me ha comentado que no sabía que había tantas personas que le querían y creo que sí lo sabe porque las muestras de aprecio son continuas".

La alcaldesa añadió: "El lugar es el idóneo porque este escenario es para mayores, niños, atletas, futbolistas o cualquier tipo de deporte. Estas magníficas instalaciones van a llevar el mejor nombre. Ama al deporte y se lo merece".

Rafael Coca, presidente xerecista, también quiso "dar las gracias a la alcaldesa por atender nuestra propuesta y también dar las gracias a Pepe por estar aquí, que no quería venir pero es que sin él, este acto no hubiese sido lo mismo. Lo que le que quiero decir es que sea xerecista de un lado o del otro, Jerez te quiere, te queremos".