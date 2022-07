Pepe Sainz se despide del Xerez DFC: "Jugar en Chapín ha sido un privilegio"

Pepe Sainz se ha despedido del Xerez DFC y pone rumbo al CD Tenerife para militar en el filial canario tras alcanzar el club un acuerdo para el traspaso del delantero portuense, que ha militado las cuatro últimas temporadas en la entidad xerecista y que a sus 20 años emprende una nueva aventura lejos de casa.

El futbolista ha señalado en su adiós que "han sido cuatro años en los que he estado de maravilla y rodeado de gente de ... madre. Me voy muy contento de poder aclarar las cosas, de que todo haya salido bien, me voy de casa a un proyecto nuevo, una nueva etapa para mí. Estoy bastante ilusionado".

De estas cuatro temporadas, dos en el juvenil y dos en el Xerez B se queda "con muchísimos momentos. Aquí he tenido un debut en la Copa del Rey, he debutado en Segunda RFEF, también el año pasado viví un ascenso a Segunda RFEF... Me llevo un montón de momentos que para el club han sido super importantes y que para mí también lo han sido".

También se ha querido acordar de las personas que ha tenido cerca, trabajadores del club, técnicos y compañeros. "He estado rodeado de personas que son una maravilla. He tenido un pedazo de utillero como es José Granados, que para mí ha sido como un padre cuando llegué aquí con 16 años; y muchísima gente más, hay muchas personas a las que le tengo muchísimo cariño, tanto a José como Francis, a utilleros como el Bomba, delegados como Pepe, gente a la que recordaré y siempre llevaré en mi corazón", ha dicho.

De su paso por el Xerez B afirma que Francis es "un entrenador magnífico, siempre me ha ayudado en los momentos difíciles y en los buenos me ha apoyado. Y jugadores del filial que se han portado genial, José Alvarado, el capitán, que siempre ha estado ahí conmigo".

Por último, se dirige también a la afición, a la que lamenta no haber podido dedicar un gol "aunque he estado cerca. Llegué aquí con 16 años y pude debutar en Chapín en Tercera División. Les doy las gracias por todo el cariño que siempre he recibido, jugar en Chapín ha sido un privilegio. Decirles que los llevará siempre en el corazón".

Canterano de referencia

El presidente del club, Ignacio de la Calle, también ha tenido palabras para el canterano. "El Xerez, no me canso de decirlo, es como una familia y como a un buen padre que le duele que su hijo se vaya a triunfar a otra ciudad, es el momento de crecer para Pepe y de alejarse de nosotros. Nos da muchísima pena, pero también una alegría tremenda que pueda triunfar en su nuevo equipo. Le damos las gracias por todo el tiempo que ha estado con nosotros y sus palabras emocionantes y sinceras lo dicen todo de él".

Para finalizar, Juan Carlos Ramírez, miembro de la secretaría técnica del club, confirmó que a Sainz se le propuso continuar como jugador del primer equipo, "le hicimos una propuesta de renovación, pero son circunstancias que pasan, hemos llegado a un acuerdo de traspaso y a partir de ahí, desearle muchísima suerte y que el Xerez siempre será su casa". Ramírez añadió que Pepe Sainz "ha sido uno de los canteranos de referencia en los últimos años, llevaba cuatro temporadas con nosotros, dos años en el juvenil de Liga Nacional y dos años en el Xerez B. Debutó en el primer equipo y para nosotros que un canterano que llegaba desde abajo debutara nos llenaba de orgullo", finalizó.