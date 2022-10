"El empate es justo, hubo una parte para cada equipo"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha valorado de forma muy positiva el empate a uno logrado por su equipo en El Maulí ante el Antequera, un líder "potente, que ha mostrado sus credenciales, que marcha invicto y que en su campo ni había cedido puntos ni encajado goles" y considera rigurosa la expulsión de Edu Salles.

–¿Qué valoración realiza del encuentro?

–El empate puede considerarse justo porque hubo una parte para cada equipo. En la primera, el Antequera mostró sus credenciales y los motivos por los que está líder y en racha. Sufrimos bastante y nos costó encontrar nuestra mejor versión o la que veníamos mostrando en los últimos partidos y eso les permitió adelantarse en el marcador. En la segunda, también fuimos de menos a más y fuimos entrando poco a poco en el partido, aunque también es verdad que nos ayudó que se quedaran con uno menos. A partir de ese momento, el equipo se volcó en campo rival y generó bastantes llegadas.

–Arriesgamos con dos puntas, colgamos muchos balones y en uno de ellos llegó el empate. Cuando fuimos a por la victoria, se equipararon un poco las fuerzas con la amarilla de Edu y los últimos minutos se convirtieron en un toma y daca. Los dos queríamos la victoria y pudo caer de cualquier lado. Nos tenemos que ir contentos porque veníamos a casa del líder, que está en un gran momento y que no había cedido puntos ni encajado goles como local. Seguimos sumando y llevamos seis jornadas sin perder, aunque queremos sumar de tres en tres. Hay que corregir errores para buscar nuestra mejor versión y espero que podamos hacerlo en casa frente al Poli Ejido.

–El Antequera llevaba seis meses sin encajar goles en casa y el equipo ha vuelto a levantarse tras el 1-0...

–El equipo, como ya he comentado, ha sido ambicioso. Puede hacerlo mejor o peor, pero siempre es valiente, tiene actitud, garra y ambición. Supimos sufrir cuando encajamos ese golpe en la primera parte y es algo que tenemos que intentar cambiar, tenemos que ser nosotros los primeros en golpear para ponernos por delante, que aún no lo hemos logrado. Es un reto, pero volvimos a demostrar que no tiramos la toalla ante un rival potente, que como local está intratable. Hemos logrado un punto en un campo complicado y, además, después de ponernos con el marcador en contra.

–Con los cambios arriesgó para buscar el triunfo...

–Queremos acompañar nuestro mensaje de atrevido y valiente con actos y pasamos a jugar con dos puntas. No vale de nada decir que vamos a por el partido y hacer cambios defensivos o parecidos a lo que hay en el césped. Queríamos transmitir al equipo que nuestra intención era ir a por el partido y lo entendió. Hugo es juvenil de segundo año, pero es delantero y ha estado entrenando con nosotros varios días. Tiene proyección y ambición. Era un poco arriesgado, pero confiamos plenamente en él. Con su entrada y la de Manolo Baeza tuvimos un plus, empaque y nos permitió generar acciones hasta que llegó el empate. La pena es que cuando teníamos embotellado al rival y podíamos hacer el segundo llegó la expulsión de Edu, que igualó un poco las fuerzas.

–¿Cómo ha visto la expulsión de Edu Salles?

–Creo que es rigurosa la falta, aunque nosotros estamos más lejos que el árbitro. Parece que puja por el balón limpiamente y se lo arrebata. Me parece rigurosa la falta y más la tarjeta. Son decisiones del árbitro y no hay nada que reprochar.

–Para el sábado, sin Edu y sin Gianluca Simeone...

–Hasta ahora, estábamos teniendo problemas con los centrales por las lesiones y ahora se añade el de los delanteros, que están los dos sancionados. Tendremos que reinventarnos y buscar soluciones desde dentro.

–El ambiente en El Maulí fue espectacular, con muchos aficionados azulinos en la grada...

–Estamos orgullosos de estar bien acompañados en todos los desplazamientos. Los nuestros han estado hasta el final animando y todo suma.