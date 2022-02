"El equipo no está mereciendo estos últimos resultados, nos vamos a levantar"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, terminó el encuentro en el Municipal tras la derrota de su equipo ante el Villanovense por 2-0 tocado y enfadado. No era para menos. Su equipo había perdido de forma injusta y así lo dejó claro: "Una vez más nos faltó contundencia en las áreas, pero la derrota es muy dura y no es la primera vez, el equipo hizo méritos para más". Lamentó también la posible lesión de César, la falta de recompensa "a todo el trabajo y el esfuerzo realizado" y apuesta por la reacción.

–El equipo mereció más y la derrota es cruel...

–No es la primera vez que nos pasa y nos vamos con mucha rabia. Nor marchamos con la sensación de no haber obtenido un premio que merecimos. El cuerpo técnico está orgulloso del equipo porque ha sido una semana muy intensa, con tres partidos de mucha exigencia y sufriendo muchas visicitudes que hemos tenido que ir superando, hasta el punto de tener que jugar con un juvenil. Pese a todo, el equipo se repone, cree en el trabajo colectivo y es capaz de plantarse aquí en Villanueva y ser dominador y controlar la primera parte. Generamos ocasiones para habernos puesto por delante, pero al final, después de un gran esfuerzo y de aguantar el arreón de ellos, se nos ha ido el partido en dos acciones puntuales, en dos contras que siempre se pueden parar a mitad de camino, pero no pudo ser. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio se te va al garate, se queda en nada y más con ese segundo gol que te cuesta la lesión del portero.

–(...)

–El equipo no está mereciendo los resultados que está obteniendo, doy fe de que está muy jodido, muy fastidiado y, a la vez, con mucha rabia. Vamos a seguir en esta línea, vamos a seguir confiando en el trabajo, vamos a seguir intentándolo y nos vamos a levantar. Primero, vamos a intentar recuperar el máximo número de efectivos posible. El domingo hay otro partido y esa rabia contenida que he comentado antes tenemos muchas ganas de soltarla. El equipo lo merece, la afición lo merece y vamos a hacerlo tanto por ella como por nosotros y es de agradecer que haya estado aquí para acompañarnos. Veníamos con mucha ilusión y ha sido cruel para todos, pero vamos a seguir intentándolo porque el club, los directivos y todo lo que engloba el xerecismo merece que salgamos de este bache en el que hemos entrado en estos dos partidos a los que llegábamos después de ganar al Cacereño en un buen encuentro.

"El partido fue como mínimo igualado, nos volvió a faltar contundencia en las áreas"

–¿Es su derrota más dura por la forma en la que ha llegado?

–Todas son duras y cuando se van acumulando cada vez duelen más. A los jugadores se lo comenté en el vestuario en la previa, que pasase lo que pasase vamos a salir adelante. Era un partido complicado, veníamos con muchas adversidades y podía pasar cualquier cosa, aunque íbamos a poner toda la carne en el asador para llevarnos los tres puntos. No era venir aquí, especular con el resultado, encerrarnos atrás y aguantar... Veníamos a por el partido como somos nosotros hasta el final. Estamos fastidiados y duele, te sientes impotente porque ves que el equipo quiere, expone, que cree y nunca le llega el premio. No vamos a decaer en el intento, vamos a seguir insistiendo, queda casi toda una segunda vuelta y estamos seguros que con el trabajo de los chavales, con la fe que tienen y con la insistencia que ponen en intentar levantarse lo vamos a conseguir, es para confirar en ellos.

–¿Qué le ha faltado al Xerez DFC para no llevarse el partido?

–Volvemos a la misma lectura de siempre, la contundencia en ambas áreas. En cuanto a ocasiones y llegadas, el partido ha estado igualado, pero ellos tienen dos goles, el último a la desesperada y por no saber gestionar bien una segunda jugada. Son tomas de decisiones erróneas en momentos puntuales. El partido ha sido como mínimo igualado. Nos falta contundencia y acierto para marcar, algo que ellos sí tuvieron. No hay otra lectura, estamos seguros que con esta insistencia la dinámica va a cambiar.

–César se lesionó en la jugada del 2-0, ¿cómo se encuentra?

–Faltaba minuto y medio para el final del partido y en una falta lateral queríamos acumular más jugadores en el área para crear más incertidumbre. Subió, se tuvo que hacer un largo de área a área y en el último gesto parece que ha tenido una rotura en la parte de atrás, aunque es pronto para evaluarlo. Sus sensaciones no son muy positivas, esperaremos las pruebas para ver el alcance de la lesión.