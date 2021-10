"Conseguimos recuperar un punto, estamos contentos"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, dio por bueno el punto logrado ante el Ceuta en Chapín después de colocarse perdiendo por 1-2 y asegura estar "orgulloso con la actitud del equipo ante un rival poderoso, mantenemos la dinámica de no encajar derrotas y eso es importante".

–¿Tal cómo se ha desarrollado el encuentro da por bueno el resultado?

–Tenemos que irnos contentos tal y como ha ido el resultado porque conseguimos recuperar un punto, aunque al final estuvimos a cerca de quedarnos con los tres con la doble ocasión del final de Máyor y Baeza al rechace. El partido ha sido competido y ambos hemos tenido ocasiones, pero el dominio y el control del juego ha caído por momentos de nuestro lado. Las oportunidades del rival han llegado a la contra y a balón parado. Sabíamos que jugábamos ante un gran rival, que tenía esa consigna clara de aprovechar cualquier error nuestro en las circulaciones ofensivas. En la segunda parte, cuando mejor estábamos, llegó el gol de ellos, pero el equipo ha tenido capacidad de reacción, ha sabido reponerse rápido e insistir hasta el punto de casi conseguir la remontada.

–El final del partido fue frenético, ¿cómo lo vivió?

–Eso demuestra que los dos queríamos ganar, se ha visto un partido competido, entre dos equipos ambiciosos, con gen ganador y que no se conformaban con el empate. Al final, damos por válido ese punto que nos permite seguir en la dinámica de no encajar derrotas. El equipo está teniendo una gran personalidad ante rivales como el Ceuta, que era muy poderoso, y es para estar orgullosos de cada uno de los jugadores. Nos vamos contentos con esa imagen que da el equipo por muchos momentos en el campo.

–¿Temió por el resultado con tanto intercambio de golpes? –Ese tipo de finales no nos gusta a los entrenadores porque se sufre mucho y el equipo que acierta da un golpe determinante. Precisamente, el 1-2 llega en un momento en el que quedaban unos doce minutos, quedaba partido, pero era casi definitivo. Había que levantarse de ese golpe anímico, tenías que generar ocasiones y no permitir que el rival se encuentre cómodo con el resultado a favor... Insisto, nos vamos contentos porque el equipo fue capaz de reaccionar, de crear ocasiones y de conseguir el empate en una acción a balón parado. Esa inercia del gol de querer ir a por más hizo que aparecieran espacios que permitían acciones de ida y vuelta.

–Entró Máyor por Guti, ¿se planteó en algún momento jugar con los dos?

–Era una opción que valoramos. Esta semana Darío ha tenido problemas físicos, el jueves no pudo entrenar, y vimos más conveniente rotarlo con Máyor y acabar con un punta y con más jugadores de segunda línea. Es otra de las opciones que tenemos, está claro que en muchas ocasiones nos daban soluciones. Lo positivo es que el equipo sigue generando ocasiones.

–¿Cómo ha visto a Camacho?

–Lo he visto bien y seguro. Hay acciones en la que se puede quedar con el balón y desde la grada pensar otra cosa. Él es el que está ahí y decide hacer un despeje en lugar de quedarse con la pelota. En la toma de decisiones de un jugador lo importante es que quita el balón de la zona de peligro y solventa la acción de ataque del rival. Camacho trae una línea buena de trabajo, lo está demostrando en partidos anteriores y no he hemos dudado de él

–Ahora, doble salida a Vélez y Montijo...

–El calendario se presenta así y tenemos que seguir nuestro camino y con nuestra idea. Ahora, tocan dos partidos fuera de casa y está claro que como visitantes siempre es un poco más complicado sacar puntos en campos difíciles. Estamos centrados en Vélez y toca ponerse el mono de trabajo nuevamente para intentar traernos algo de Málaga.