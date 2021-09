"El golpe ha sido duro y el resultado, muy abultado"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, no ocultó la decepción tras la derrota ante el Córdoba, que la consideró "abultada" y "un golpe duro. Cualquiera que no haya visto el partido y vea el resultado cree que ha sido un acoso y derribo y no fue así, incomodamos a todo un Córdoba por momentos".

–Perder frente al Córdoba podía entrar en los planes, pero ¿duele más hacerlo por 1-5?

–Es un golpe de realidad, es lo que va a ser la Liga. Sabíamos que venía un rival muy poderoso, con un nivel de efectividad muy alto y así lo ha demostrado. De todos modos, tuvimos el atrevimiento de ir a por el partido y eso nos permitió ponernos por delante en el marcador. Ese gol nos generó dudas de si ir a por más o por perder lo conseguido. Eso desembocó en el empate. De todos modos, reseteamos en el vestuario y salimos con más ahínco. Cuando mejor estábamos y estábamos perdiendo los complejos del debut ante un rival tan poderoso, llegaron dos acciones desafortunadas que desembocaron en dos penaltis y una expulsión en cinco minutos que nos lo puso todo en contra. El cuarto gol es un error individual en una mala cesión al portero y el quinto, con el partido roto y nosotros buscando acortar distancias. El resultado creo que es demasiado abultado para nuestros méritos por momentos. Incomodamos a todo un Córdoba y el que no haya visto el partido y vea el resultado pensará que ha sido un acoso y derribo y no fue así. Eso se paga caro.

–¿Estuvo el equipo más nervioso de lo habitual?

–Hay que ser realistas. Somos un equipo recién ascendido de Tercera, el 70% de la plantilla viene de Tercera, como he dicho antes, nos mediamos al rival más poderoso y, además, queríamos agradar a nuestra afición. A algunos chavales puede que les haya pesado un poco eso. Cuando nos pusimos por delante nos dio miedo perder esa ventaja y ellos cogieron más confianza. Intentar jugarle de tú a tú a todo un Córdoba, tiene riesgos, nos puede pasar esto.

"Manu ha perdido los nervios y ha actuado de esa manera desafortunada"

–¿La expulsión de Manu Castillo fue el error más grave?

–No sé bien qué pasó, el árbitro pitó agresión. Ya era una jugada fuera de peligro que habíamos sacado del área y perdíamos 1-2. Son lances del juego, el chaval ha perdido los nervios y ha actuado de esa manera desafortunada. Son cosas que hay que corregir, eso condiciona mucho el partido, nos dejó sin opciones de remontar y en esta categoría es más difícil.

–¿Cómo está el vestuario?, ¿qué le ha transmitido al equipo?

–Esto podía pasar, se podían dar tres situaciones, podíamos perder incluso haciendo un gran partido y la balanza cayó del lado del rival, tenemos que seguir nuestro camino. Hay que tener los pies en el suelo, ni éramos tan buenos ni ahora tan malos. Esto nos tiene que servir para aprender. Cada jornada son tres puntos y es lo que hemos perdido.

–¿Cómo vio al Córdoba?

–Es un gran equipo, a nivel individual tiene jugadores para ascender y a nivel colectivo está bien trabajado y sabía lo que tenía que hacer en Chapín. Al final, cada equipo ha utilizado sus armas y ellos nos han ganado en detalles, han sido muy efectivos, han aprovechado sus ocasiones y nuestros errores.