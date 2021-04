–Sabíamos que el rival siempre es fiel a su estilo a la hora de tener el balón y que nos iba a intentar atraer. Teníamos que estar muy pendientes para que no nos sorprendieran desorganizados y lo logramos. También sufren sin balón, están habituados a exigir a los demás y a no ser exigidos, así que sabíamos que si teníamos posesiones largas iban a sufrir y les iba a mermar moralmente. Marcamos en la acción del penalti y se nos puso el partido de cara.

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, se mostró orgulloso del trabajo realizado por sus jugadores y satisfecho con el triunfo ante el Ciudad de Lucena, que les acerca mucho más a su objetivo. No quiere lanzar las campanas al vuelo y apunta: "Esta victoria es importante, pero no definitiva".

Dimas Carrasco: "El empate hubiese sido justo"

Dimas Carrasco, técnico del Ciudad de Lucena, no terminó contento con el partido que hizo su equipo, valoró el buen trabajo defensivo del Xerez DFC y aseguró que "el empate hubiese sido justo. De todos modos, no fuimos nosotros, no tuvimos la personalidad que había que tener y que sí mostramos en Ceuta y en Jerez. En casa debíamos ser los protagonistas, pero no lo logramos. No tuvimos la posesión del balón ni circulamos bien y en la primera parte estuvimos obstruidos, estuvimos muy precipitados. Ellos se encontraron el penalti y en la segunda parte tuvieron mucho oficio, tienen un buen equipo y nos supieron aguantar el arreón. Nos pudimos por las ganas de querer ganar para dar un golpe encima de la mesa. Pusimos más corazón que cabeza".