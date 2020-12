José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ya respira más tranquilo. Siempre defendió el potencial de su equipo y achacaba gran parte de los problemas a un aspecto psicológico. Tras superar al Cabecense, agradeció a los jugadores el trabajo realizado, resaltó que los fantasmas ya están ahuyentados y espera una segunda vuelta complicada: "Esto parece ahora un camino de rosas, pero no lo es, hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando del mismo modo, queda mucho por delante".

–¿Cómo valora la victoria más amplia desde que arrancó la temporada para cerrar la primera vuelta?

–Es lo que buscábamos. Lo hemos conseguido de tanto persistir, de insistir. Teníamos que recuperar las sensaciones y obtener el fruto por el trabajo bien hecho. El partido ha sido una muestra ideal de lo que buscamos, de lo que queremos llegar a ser dentro del margen de mejora que siempre tenemos. En la primera parte, después del gol se igualaron un poco las fuerzas porque ellos llegaban en línea ascendente y no venían a regalar nada, plantaron cara. Luego, en la segunda, el equipo funcionó mejor, hicimos pronto el 2-0, estuvimos más tiempo en el campo rival y en inferioridad por la expulsión de Edet, lo seguimos intentado. Nos vamos con muchas sensaciones positivas de vacaciones. La pena es que esto se para ahora y cuando volvamos hay que regresar igual para mantener esta línea ascendente.

–¿Ha tenido el equipo la continuidad que buscaban?

–Nuestra idea es esa, estar más tiempo en la zona de finalización y eso lo logramos en Los Barrios y también ante el Cabecense. Eso es lo que nos ha dado seis puntos en dos partidos. Hemos ganando confianza y aún teniendo un jugador menos hemos sido capaces de ser superiores al rival y de disfrutar con el balón. Insisto, nos vamos contentos, con muchas cosas positivas y sabiendo que queda toda una segunda vuelta para mejorar.

–Con el partido que ha hecho el Xerez DFC, ¿se demuestra que todo era un tema mental o no de falta de fútbol?

–Necesitábamos partidos así. Tanto en Los Barrios como hoy abrimos pronto la lata y no como en otros encuentros, en los que generamos cinco o seis ocasiones, no materializamos ninguna y aparecían los miedos, las dudas y los fantasmas. Eso lo hemos roto con insistencia y por ser fieles a nuestra idea de ir a por el partido al margen del resultado. Estamos contentos porque también hemos tenido la oportunidad de que la gente del banquillo aporte cosas importantes y haga crecer al equipo.

"Esto ahora parece un camino de rosas, pero hay que tener los pies en el suelo"

–¿Cómo analiza la primera vuelta?

–Nos vamos muy contentos de vacaciones por la recompensa que hemos recibido en estos dos últimos partidos, pero ni éramos tan malos antes ni somos tan buenos ahora. Los técnicos nos alegramos por nuestros jugadores porque sabemos que lo han pasado mal, que han sufrido mucho porque no recibían la recompensa que merecían e incluso se les puso en duda. Esto ahora parece un camino de rosas pero no lo es, debemos tener los pies en el suelo y saber que esto no es fácil y que no seguiremos sacando puntos si no mantenemos esta línea de trabajo.

–¿Le preocupa la diferencia de puntos con los equipos de arriba?

–No. Sinceramente, no sé ahora mismo estamos a dos, tres o cuatro puntos. Lo que me preocupa es que mi equipo siga con las buenas sensaciones. Teníamos que darle continuidad al trabajo que veníamos haciendo, teníamos que demostrar que lo de Los Barrios no fue un mero espejismo. El equipo se está consolidando y eso es lo importante, este es el camino. Desde la objetividad, sabemos que habrá muchos partidos así si mantenemos esta línea y vamos todos a una.

–No le gusta hablar de individualidades, pero ¿cómo valora la actuación de Máyor y Goma?

–Lo importante es el bloque y el partido lo ha ganado el equipo. Ellos saben y tienen que tener muy claro que aquí no hay titulares ni suplentes. Todos somos uno, saben que todos van a tener su momento y sus oportunidades. Que Goma se convierta en un jugador más ofensivo ha necesitado una evolución, la intención existía, queríamos que fuese un mediocentro diferente a los que tenemos pero tenía que adaptarse. Tenemos diversidad y podemos formar muchas parejas. También estamos contentos con Máyor por sus dos goles.