"Merecimos más con uno menos, me siento orgulloso de todos mis jugadores"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se mostró decepcionado con la derrota “por el trabajo que ha hecho mi equipo, me siento orgulloso de los jugadores” y lamentó que el árbitro no midiera a los dos conjuntos con el mismo rasero.

–Tres derrotas seguidas, otra vez con uno menos y en puestos de descenso...

–Estamos fastidiados por la racha, una vez más tuvimos que remar contracorriente con un jugador menos. Aún así, el partido lo acabamos reforzados por la actitud del equipo. Estoy orgulloso de mis futbolistas, que durante casi una hora jugaron con diez, se han mostrado superiores al Cádiz B y generaron ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador. Tuvimos que hacer frente a muchos contratiempos y sólo queda seguir trabajando y confiando en lo que hemos hecho. Controlamos la primera parte, llegó la expulsión y seguimos creciendo. Si seguimos en esta línea, los premios tienen que llegar. El fútbol ha sido injusto.

–¿Sigue siendo indiscutible Camacho después de la segunda expulsión y de la pitada de la grada por la roja?

–Indiscutible no hay nadie. Hay que respetar la opinión de la grada, todos recibimos críticas, pero las decisiones se toman en frío. Por un error puntual no se puede valorar. Nosotros hemos dicho que confiamos en Camacho plenamente, igual que en César y en el resto de compañeros. La lástima es que la acción se ha repetido y el público ha reaccionado de ese modo. Nosotros tenemos otra opinión y todas son respetables, tampoco ha silbado toda la grada.

"Camacho está fastidiado, seguramente le cueste conciliar el sueño varios días, nadie falla a adrede"

–¿Cómo se encuentra el portero después de su error?

–Fastidiado, seguramente le cueste conciliar el sueño varios días, nadie falla a adrede. Siempre intenta hacerlo lo mejor posible. La pena es que todos los errores que estamos teniendo los estamos pagando caro. No recuerdo una racha de diez partidos jugar cuatro con uno menos. Esta forma de jugar es la que nos dio el ascenso y nunca tuvimos situaciones de este tipo. Hay que seguir creyendo, corrigiendo errores y que se minimicen.

–¿Cómo se levanta anímicamente a la plantilla?

–Desde la fe y la confianza. Merecimos la victoria por insistencia, ocasiones y juego y no llegó. Estamos enfadados con el fútbol. Esta rabia contenida hay que sacarla fuera con la ayuda de todos. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y no suma. Cada vez pesa más la losa, pero hay que centrarse en lo positivo, en el trabajo y en nosotros, tenemos capacidad para competir con cualquiera.

–La afición reconoció el esfuerzo del equipo...

–Eso es importante, el equipo dio la cara con uno menos y nos quedamos con esos valores que hemos puesto sobre el campo.

–¿Duele que el gol en una acción a balón parado en la que se no se debe de notar la inferioridad?

–Duele porque mis jugadores dicen que no fue córner y el árbitro no nos permitió realizar los cambios que teníamos previstos. Después de un desvío y un rebote, el balón le cae franco a uno de ellos en el punto de penalti y la mete para dentro. Es doloroso por todo. También nos hemos encontrado situaciones en las que no digo que no sea justa nuestra expulsión, digo que el árbitro no se la ha pensado y ellos pudieron acabar con dos menos. Le perdonó la segunda amarilla al lateral derecho por una entrada a Bello y el cuerpo técnico del Cádiz lo saca del campo porque lo ve claro y, luego, hay un cabezazo a Bello en el estómago sin estar el balón en juego y ahí no hay interpretación, es expulsión y le saca amarilla. Esperemos que alguna vez eso cambie porque no estamos teniendo suerte.

–¿Está más afectado que en otras ocasiones?

–Estoy dolido por mis jugadores, que lo han dado todo, se han vaciado y no han obtenido recompensa. Duele ver a tus jugadores hundidos después de tanto desgaste.