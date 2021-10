"El Vélez no regala los puntos, no será un partido fácil"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, encara el partido del domingo en el Vivar Téllez ante el Vélez con la máxima ilusión y la intención de encadenar la sexta jornada consecutiva sin perder, pero no se fía del rival pese a su situación en la tabla y advierte: "El partido no va a ser fácil, ellos

–¿Cómo espera el encuentro ante el Vélez, que será el primero de las dos salidas que tienen ahora consecutivas?

–No será un partido fácil porque está demostrado que todos los rivales son complicados. Sabemos que el Vélez, en su último partido como local, venció con claridad al Panadería Pulido. Tenemos que afrontar este reto como sabemos que tenemos que hacerlo, siendo competitivos, siendo autoexigentes e intentando buscar nuestro mejor punto de rendimiento.

–¿Qué tipo de rival es el Vélez, que se está haciendo fuerte en casa?

–Si miramos la clasificación, están en el grupo de abajo con cuatro puntos, pero acabamos de empezar, solamente llevamos siete partidos, y una victoria le puede dar un respiro para salir de la zona de baja. Se están haciendo fuertes en casa, basan mucho su juego ahí y tienen un estilo de juego muy definido, son muy fieles a él y eso les convierte en un equipo con personalidad y bien trabajado. Seguro que intentarán resarcirse como locales de su trayectoria como visitantes ante su afición.

–Sabemos que esa dificultad nos la vamos a encontrar y, además, jugaremos en un campo de césped artificial al que ellos están muy adaptados y que conocen a la perfección las dimensiones. Igual que hace dos semanas nos tuvimos que adaptar a eso cuando fuimos a Las Palmas, pues ahora igual. El Vélez no ha regalado ningún punto hasta el momento. Una de sus últimas derrotas fue en Ceuta en el minuto 89. Es un rival que vende caros los puntos, no va a ser fácil. Nosotros estamos por encima de clasificaciones y dinámicas, sabemos que el domingo todo queda reducido a un once contra once, querrán lograr los tres puntos para respirar y se basarán en ello para ponernos las cosas complicadas.

–¿Qué similitudes tiene este partido con el que disputaron ante el Panadería Pulido?

–Hay connotaciones que son parecidas, como el tema de las dimensiones del campo, pero hay otras que no lo son tanto, el césped artificial es diferente, está en mejores condiciones y el bote puede ser más limpio y cómodo. Hay connotaciones parecidas y otras no tanto, así que en base a eso, en base al rendimiento o al estado de forma en el que se encuentran los jugadores y buscando también cómo podemos hacerle daño al rival, optaremos por un once u otro.

–¿Habrá alguna sorpresa en la convocatoria como ya ocurrió de cara al último desplazamiento?

–Las sorpresas son más de cara al exterior que para nosotros. Nosotros no hacemos las cosas por sorprender ni por ser diferentes. Simplemente, creemos que nuestra plantilla no solamente la completan los jugadores con ficha del primer equipo, si no que también la completan jugadores del filial o del equipo juvenil. Eso nos da una mayor amplitud y nos da mayor variedad a la hora de decantarnos por ciertos futbolistas. Es verdad que en muchas semanas tenemos una gran cantidad de dudas porque hay jugadores del filial que están tranquilamente para poder ser opciones del primer equipo. Al final, de cara al exterior, puede ser sorpresa, pero en el día a día, ara el grupo que esos jugadores entren en la convocatoria no es tan extraño porque los ven trabajar.

–Una vez más, desplazamiento masivo...

–Sabemos que va a ser una constante, se ha convertido en una normalidad en este club y eso nos hace ser más grandes a todos. Contar siempre con un grupo de aficionados que se van a hacer notar en cualquier estadio te da esa sensación de que no estás sólo y de que vas a estar acompañado.