"La intención es buscar nuestra mejor versión y estar a la altura en La Condomina"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ha pasado página tras la derrota frente al Mancha Real y tiene a su equipo preparado para afrontar con garantías el choque de este domingo (19:30) ante el UCAM Murcia en el BeSoccer La Condomina. Resalta que el objetivo es recuperar las buenas sensaciones de la pretemporada, "buscar nuestra mejor mersión y estar a la altura" ante un rival que "es uno de los gallitos del grupo".

–¿Cómo encara el equipo el segundo partido de liga tras la derrota en Chapín?

–Se nos quedó una espinita clavada, las sensaciones no fueron tan negativas, creo que hicimos méritos para haber hecho algún gol e incluso más pese a no tener nuestro mejor día, no merecimos perder. Ahora, lo que queremos es buscar nuestra mejor versión en Murcia en cuanto a juego y en cuanto a todo ante un rival complicado, es uno de los gallitos de la categoría. Nuestra intención es estar a la altura y seguir mejorando y el domingo tenemos la primera oportunidad para ello.

–El UCAM es uno de los gallitos de la categoría, pero perdió su primer encuentro...

–En esta categoría hay mucha igualdad y en ninguna jornada van a haber partidos fáciles ni rivales cómodos. El Sevilla Atlético hizo un gran partido ante el UCAM, lo pude ver en directo, y viene a confirmar lo que estamos comentando, que aquí nada va a ser sencillo. Ellos tendrán ahora más ganas aún de ganar en casa para revertir el resultado adverso y es un arma de doble fila. La ansiedad les puede pasar factura y aparecer los nervios ante su afición. Nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar, hacer un buen partido y recuperar las buenas sensaciones de la pretemporada.

–En la primera jornada hubo sorpresas y los favoritos sufrieron, ¿demuestra que esta campaña todo va a ser más complicado?

–Eso está claro. Muchos de los equipos descendidos de Primera RFEF han caído en nuestro grupo y de Tercera han subido conjuntos como el Recre, que son rivales que no es normal que estén en esta categoría por historia, masa social y por todo lo que le rodea. Eso aumenta el nivel y aumenta las dificultades.

–¿Qué consignas ha dado en el vestuario para que la inesperada derrota ante el Mancha Real no afecte?

–El mensaje es de tranquilidad. No fuimos nosotros mismos, hay que aceptar que eso sucedió y poner remedio para buscar soluciones entre todos. Hay que intentar que no vuelva a ocurrir para recuperar las sensaciones de las que hemos hablado. Somos un equipo que dominamos muchas situaciones en campo rival, intentamos tener cierto protagonismo durante los noventa minutos y queremos estar a la altura.