"El equipo mereció la victoria, fuimos muy superiores"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, valoró de forma muy positiva el punto cosechado en el Alfonso Murube ante el Ceuta, aunque cree que su equipo mereció más al ser superior al rival durante casi todo el encuentro en todas las facetas.

–¿Qué valoración hace del empate ante el Ceuta?

–Una vez más nos marchamos con la sensación de poder habernos llevado mucho más, aunque al final, con el empate, siempre te aparecen esas sensaciones que nos han impedido sumar más fuera de casa. Nos vamos contentos con el punto en un campo difícil y ante un rival de la zona alta. Había que romper la dinámica, pero la sensación es que tanto en la primera parte como en la segunda fuimos superiores y el gol anulado fue muy dudoso. Al final, ellos, al jugar en casa y con el empuje de su afición, es normal que te embotellasen un poco buscando el triunfo. En líneas generales, fuimos bastante superiores y merecimos el triunfo.

–La afición desplazada sí se ha mostrado feliz esta vez...

–Nos vamos con esa pena. Nuestros jugadores han realizado un gran esfuerzo y nos vamos con un punto. Lo importante es que estas sensaciones nos tienen que servir para saber en el futuro de lo que somos capaces de hacer fuera de casa. En otras ocasiones merecimos más, pero no llegamos a este nivel. Hay que mantener esta línea tanto dentro como fuera de casa para tener un final de liga más tranquilo.

–¿Ha sido el mejor partido fuera de casa hasta el momento?

–Puede ser por la intensidad, por el tiempo que estuvimos en el campo rival y por las ocasiones generadas. Habría que analizarlos uno a uno. Si no ha sido el mejor, sí ha sido de los mejores.

–¿La presión alta de su equipo ha sido una de las claves del encuentro?

–Es una de nuestras características principales, presión alta. Es un riesgo porque dejamos espacios atrás, pero lo asumimos. Sabíamos que una de las virtudes del Ceuta es su juego combinativo, hemos intentado superarle en esa faceta y creo que lo conseguimos. El gol viene después de una presión alta con una pérdida y remate en el segundo palo. Les sometimos para que no estuviesen cómodos con el balón.

–¿Cómo se puede explicar la situación en la que se encuentra el Xerez DFC tras el gran partido realizado en el Murube?

–Hemos tenido muchos problemas por el camino. Está claro que cualquiera que haya visto el partido puede pensar que no estamos tan abajo. Nuestra temporada ha sido muy accidentada, con lesiones, expulsiones, falta de acierto... Todo eso nos restó en lo anímico. El empate nos debe servir para recuperar sensaciones como visitante y para darle continuidad en casa y luego, fuera.

–Apostó de salida por un punta, ¿cómo vio al equipo así y luego con dos al final?

–No cambiamos el esquema, lo que hicimos fue cambiar a Bello, que estaba muy cansado y apostar por Darío. Él no tenía la consigna de jugar de delantero, tenía que jugar por dentro. No es cuestión de sistemas. El rival apretó al final con ataques más directos y a balón parado.

–Alberto Durán no viajó, aunque el club, al igual que hizo en el desplazamiento a Canarias con Oca y Cruz, volvió a mentir incluyéndole en la lista de convocados. ¿Qué tiene el jugador?

–Lleva toda la semana con mareos, parece que es un cuadro de vértigo. Teníamos esperanza de que tuviese mejoría hasta el final. El viernes fue por el entrenamiento, no participó y el sábado se levantó con vómitos, lo descartamos y no pudo venir. Esperamos que mejore y podamos recuperarle. En momentos de crisis, llegan las oportunidades. Ahí está Ocaña, que está respondiendo. Pasamos por una etapa en la que no teníamos centrales disponibles y tuvimos que tirar hasta de juveniles. Es lateral, no estaba teniendo minutos, le probamos de central y ha sabido aprovechar su momento. Lleva cinco o seis partidos en esa posición y, además, haciéndolo con buena nota.