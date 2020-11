José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, valoró positivamente el segundo triunfo consecutivo en casa de su equipo, destacó el gran primer tiempo realizado, lamentó las ocasiones falladas y considera anecdótico el liderato.

-¿Qué valoración realiza del encuentro?

-El fútbol es uno de los deportes en el que el orden de los factores sí altera el producto. Hicimos una gran primera parte y una segunda más espesa. Si llega a ser al revés, estaríamos hablando de que terminamos como un tiro y de que hicimos un partidazo. Hay que ser justos con el equipo y darle lo que es suyo. Trabajamos y fuimos superiores a un Arcos que venía bastante crecido y con confianza, con las ideas claras y sabiendo lo que tenía que hacer. En la primera parte les avasallamos. Nos vamos contentos, satisfechos y orgullosos especialmente de ese gran primer tiempo. Llegábamos con el lastre de no haber obtenido recompensa en Lebrija y tuvimos capacidad de reacción y personalidad en el campo. Nos falta darle continuidad en el tiempo y que podamos rozar esa perfección que tan difícil es.

-El equipo sufrió en la última media hora pese a los tres cambios ofensivos con Valenzuela, Antonio Jesús y Máyor, ¿por qué?

-Con los cambios intentábamos refrescar al equipo para terminar con la misma intensidad, jugando en campo rival y generando muchas acciones de peligro. Teníamos el control del juego pero no terminábamos de hacerlo como en la primera parte, queríamos acabar con ese atasco. Lo que pasa es que se contagiaron un poco del resto y no supimos finalizar bien. Son aspectos que dentro de la victoria tenemos que mejorar. Acabamos con la sensación de sufrimiento igual que ante el Rota pero más por la incertidumbre del resultado y de que en cualquier acción a balón parado te pueden hacer gol que el peligro que estaba generando el rival.

El rival

-¿Pecó el equipo de conformismo en el tramo final con el resultado a favor?

-No, es cuestión de confianza en esos momentos. Los cambios fueron ofensivos y no fuimos conformistas. Entendemos que un 1-0 es corto, sabemos que en cualquier acción esporádica te pueden sorprender porque ya lo vimos en Lebrija y nos podíamos ir con cara de tonto después del trabajo realizado. Lo que sucede es que el rival también apretó un poco y perdimos confianza en ataque porque llegó el cansancio. La primera parte fue de un gran desgaste. Todo influye. De todos modos, me quedo con las cosas positivas.

-¿Qué le ha parecido el Arcos?

-Es un buen equipo. En pretemporada cuando nos enfrentamos a ellos estaban preocupados por la juventud y la falta de experiencia de los jugadores en la categoría pero son humildes, saben lo que son y lo que quieren y están fuertes. Llegaban aquí arriba y nos han complicado, lo que demuestra el gran trabajo que está haciendo Bolli. Le está sacando mucho rendimiento a la plantilla.

Liderato

-El equipo se ha colocado líder, ¿es importante?

-Eso a día de hoy es anecdótico, tenemos que mirar la igualdad que hay en el grupo y lo complicado que es ganar en cualquier campo. Creo que a día de hoy nadie ha conseguido dos victorias consecutivas. El Ceuta es el único que puede hacerlo porque tiene un partido aplazado. Eso demuestra la dificultad que tiene el subgrupo. Siempre gusta verte ahí arriba y es motivante pero no es destacable ahora mismo.

-¿Cómo vivió el partido sin afición en la grada?

-Fue triste, la sensación era extraña. Se echa en falta a los seguidores, que nos empujan tanto en casa como fuera. Son situaciones a las que nos tenemos que adaptar, los protocolos están ahora así. Todos los estamos sufriendo y a ver si todo pasa y la afición vuelve a los campos.