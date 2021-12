"Merecimos ganar con más tranquilidad, en la primera parte fuimos muy superiores"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, volvió a sufrir en el banquillo, pero en esta oportunidad respiró tranquilo tras el triunfo por 1-0 sobre el San Fernando. El técnico considera justo el triunfo, resalta el trabajo y la confianza de su equipo y también destaca la aportación de los jugadores que entraron desde el banquillo.

–Ganar era obligado y su equipo lo logró...

–Eso era importante, pero también teníamos que hacerlo mereciéndolo, que es lo que buscamos cada domingo. Creo que el equipo mereció ganar con más tranquilidad porque en la primera parte, especialmente, las ocasiones y las llegadas fueron constantes. En la segunda parte, entramos en fase de precipitación porque el gol no llegaba y apareció un poco de nerviosismo. También es cierto que hemos logrado superar ese momento de crisis en el que aparecía el miedo. La gente del banquillo nos empujó con ese pasito al frente y nos quedamos con una victoria importante.

–¿Qué le faltó al equipo para concretar las ocasiones que generó?

–Nuestro fin es generar el número de ocasiones y llegadas suficientes para que el resultado se decante de nuestro lado y que nos lleguen lo menos posible a nuestra portería. Normalmente, ese objetivo lo logramos durante muchos partidos. Nos ha faltado un poquito de acierto en ambas áreas. Tenemos que seguir en esta línea porque es la mejor forma para entrar en una dinámica positiva. Sabemos que ese momento de acierto en el que la pegada sea mayor también nos va a llegar, es cuestión de autoconfianza y con el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que estos futbolistas demuestran cada domingo lo vamos a conseguir. También hay que tener en cuenta que no estamos acostumbrados a jugar tres partidos en una semana, hay un desgaste físico y mental que se acusa. El equipo salió desde el minuto uno a por el partido y, pese a tener momentos de debilidad, logró la victoria.

–¿Le entró pánico al equipo con las dos oportunidades seguidas del rival?

–En la primera parte remamos de forma continúa para ponernos por delante en el marcador y para que se generaran más espacios y cuando ves que eso no llega, vas entrando en fases de nervios y precipitación por querer llegar con más prisa. Está claro que es provoca errores y precipitación y el rival también juega. Nos generaron dos o tres acciones a balón parado y todo no se puede controlar. En esos momentos apareció el miedo porque siempre piensas que el que perdona lo acaba pagando y ya nos ha sucedido. En esta oportunidad, el equipo fue fuerte, tuvo fe, creyó y confió en lo que hacía. El gol lo buscamos desde el principio y llegó al final con el plus, como he comentado antes, que nos ha dado el banquillo.

–¿Cómo ha visto al equipo a nivel físico con las rotaciones y los que han repetido?

–El partido del Leganés fue de máxima exigencia y el equipo hizo un gran desgaste, se entregó los noventa minutos, y que ante el San Fernando haya aguantado y dominado casi siempre demuestra que está fuerte a nivel físico y mental. Una cosa va relacionada con la otra, si te sientes bien físicamente, ganas moral y tácticamente tienes más fluidez a la hora de tomar decisiones. Lo importante es tener la mente fresca y a un nivel óptimo para evitar que aparezcan las dudas por experiencias pasadas. Hemos recibido muchos golpes sin merecerlos y esta victoria ya la merecía. Nos tiene que dar un subidón anímico y moral para encuentros venideros.

–¿Mira la clasificación?

–Lo que necesitamos a día de hoy es sumar puntos, sensaciones y trabajo. Ya hemos visto que la igualdad es patente cada domingo. Sólo el Córdoba está por encima del resto, los demás todos podemos hacernos daño. Lo importante es seguir creciendo y para ello trabajamos. Los objetivos son a largo plazo.